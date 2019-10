Temari: “El decreto que baja indemnizaciones por accidentes de trabajo garantiza un negocio fabuloso para las aseguradoras gracias a Macri”

Por Armando Cabral

Mart 01/10/19.- El candidato a diputado nacional de Soberanía Fueguina (lista 69 – Consenso Federal), profesor Fernando Temari, se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 mediante el cual se bajan los montos que pueden percibir los trabajadores o sus familias por accidentes de trabajo o por fallecimiento, respectivamente. “A menos de un mes de las elecciones, el presidente (Mauricio) Macri no duda en perjudicar más a los sectores más vulnerables y decide cambiar la fórmula de cálculo de las indemnizaciones, de modo de reducir los beneficios para los trabajadores que sufran un accidente laboral o para las familias en caso que el trabajador fallezca. Esta medida, en esencia regresiva fue tomada con un sentido de la oportunidad macabro: hace pocos días vimos cómo un obrero falleció y varios resultaron heridos en la obra de la nueva terminal de Ezeiza y otro falleció en Vaca Muerta, realizando tareas para las cuales no estaba capacitado. Nada es casual en el reino del revés macrista”, analizó Temari, que también sostuvo que “Macri parece haberse planteado el objetivo de completar sus ‘reformas estructurales’ en estos meses de retirada. Estas no son más que perjuicios para los trabajadores”.