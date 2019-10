Secretaría de la Mujer LAURA AVILA: “NECESITAMOS UN ESTADO NACIONAL PRESENTE Y TRABAJANDO ACTIVAMENTE PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

En este sentido, Avila explicó que “Nación nos prometió a las mujeres herramientas que nunca llegaron y que son sumamente necesarias; hace unos días volvieron a hacer varios anuncios pero en cuatro años no bajaron las políticas públicas necesarias, pero sí redujeron el presupuesto”.

Por otro lado, detalló “hace poco conocimos la noticia de que nuestra provincia era la que menos utilizaba la línea del 144 para denuncias y eso no es porque no sucedan estos hechos. En Ushuaia, en sólo cuatro años de gestión y con una Secretaría recién creada, un espacio que antes no existía, recibimos más de 2900 casos de mujeres a las que acompañamos psicológicamente y les brindamos asesoramiento legal”.

Asimismo, sostuvo “el presupuesto nacional para políticas con perspectiva de género de Nación es insuficiente y encima está subejecutado, es decir que tienen presupuesto para generar herramientas que protejan a las mujeres y no lo han hecho, por lo que hoy necesitamos medidas extraordinarias y que sean pensadas desde el Estado en su conjunto”. Y añadió que “necesitamos un profundo trabajo de concientización en todos los niveles, estas son políticas nacionales sumamente necesarias para poder desnaturalizar la violencia que sufrimos las mujeres”.

“Sé que en esta nueva gestión que vamos a tener a partir del 10 de diciembre con la creación del Ministerio de la Mujer vamos a tener el presupuesto adecuado para generar las políticas públicas que tanto necesitamos”, concluyó Avila.