Rotary Club Río Grande Rotarios se suman al Día Mundial de Lucha contra la Polio

Río Grande.- En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), el presidente del Rotary Club Río Grande, Prof. Miguel Vázquez, se refirió a las actividades que desarrollarán este jueves 24 de octubre, en el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis.

La erradicación de la polio

“El Rotary Club Río Grande es una institución que ya tiene más de 26 años de actividad en esta ciudad y una de sus principales campañas de Rotary Internacional es la erradicación de la polio en todo el planeta. La institución rotaria a nivel global se impuso esta responsabilidad y es así que ya se logró erradicar en un 99.9 por ciento este flagelo; hay lugares conflictivos en Asia y África –en países como Nigeria- en que aún persiste esta enfermedad y por las guerras interétnicas o tribales, no se ha podido llegar con los medicamentos”, explicó el profesor Miguel Vázquez.

El Presidente del Rotary Club Río Grande destacó que “estamos a punto de erradicar una de las enfermedades más temidas del siglo XX. Siendo este uno de los principales objetivos de Rotary, pero ese pequeño uno por ciento que queda por erradicar, puede potenciarse por las vías de comunicación como la aviación comercial. En menos de un día la enfermedad puede trasladarse de un punto a otro del globo, por lo que queda latente esta pandemia”.

Observó que tras esta titánica tarea del Rotary Club Internacional (RCI), instituciones como la Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se sumaron a este esfuerzo.

Junto a su club hermano, el Isla Grande, el Rotary Club Río Grande impulsa esta noche de jueves (a las 20:30) la iluminación de la emblemática Torre de Agua de Obras Sanitarias, con luces rojas para concientizar sobre la lucha contra la polio.

Vázquez comentó que el Día Internacional de la Lucha contra la Polio “es en homenaje al nacimiento de un gran benefactor de la humanidad, el Dr. Jonas Salk, quien descubrió la primera vacuna efectiva contra esta enfermedad que causa parálisis e incluso la muerte. Además, el Dr. Salk rehusó a cobrar millones de dólares por el patentamiento de esta vacuna y dispuso que sea libre y gratuita para todo el mundo”.

A tener en cuenta

La labor de Rotary en la erradicación de la polio comenzó hace más de tres décadas, cuando en todo el mundo 350.000 niños por año quedaban paralizados. Con la ayuda de rotarios, embajadores y colaboradores, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates, se ha reducido la incidencia de la enfermedad.

“Hemos erradicado la polio en un 99,9% a nivel mundial. Esto es algo que debemos celebrar con orgullo. Sin embargo, no podemos detenernos, tenemos que llegar hasta el final y erradicar la poliomielitis donde todavía es endémica para garantizar que no se propague de nuevo por todo el mundo y robe el futuro de nuestros niños. Prometimos que íbamos a erradicar la polio del mundo y los rotarios cumplimos nuestras promesas.

“Cuando hace más de 30 años, Rotary y sus socios colaboradores pusieron en marcha el Programa para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis, esta enfermedad paralizaba a 1.000 niños cada día”.

“Desde entonces, se ha avanzado mucho para su erradicación. Los casos de polio han disminuido de 350.000 casos anuales en 125 países en el año 1988, a 33 casos de poliovirus salvaje en 2018, presentes en sólo dos países: Afganistán y Pakistán”, detalló Vázquez.

La poliomielitis ataca el sistema nervioso, ocasionando parálisis e incluso la muerte. El virus puede afectar a personas de cualquier edad, aunque sus principales víctimas son los menores de cinco años. La polio es incurable, pero puede prevenirse mediante la vacunación.

Si bien la poliomielitis está erradicada en nuestro país y en gran parte del mundo, aún sigue siendo una enfermedad endémica en Afganistán, Pakistán y Nigeria, por ello, se trabaja ininterrumpidamente desde 1979 para erradicarla.

Tal como se hizo con la viruela, la poliomielitis es una de las pocas enfermedades que se puede erradicar completamente. Su erradicación beneficiará a los niños del mundo entero, pues ningún niño conocerá de nuevo el sufrimiento de la parálisis que causa esta enfermedad.

“Si dejáramos de vacunarnos, las enfermedades comenzarían a reaparecer. La polio sigue activa en algunos lugares del mundo. Si no continuamos vacunándonos, la enfermedad puede regresar y ocasionar una epidemia. Las vacunas salvan vidas y permiten que nos protejamos entre todos. No se trata sólo de una elección personal, sino también de un acto de solidaridad social en beneficio del resto de la comunidad”, destacó.

“Estamos muy cerca de erradicar la poliomielitis del mundo, pero nuestra tarea aún no ha concluido. Todavía se necesitan fondos para continuar las campañas de vacunación y las labores de vigilancia epidemiológica. Te invitamos a participar en los eventos que se llevarán a cabo en el mes de la lucha contra la poliomielitis. Tu contribución nos acercará a la meta final”, finalizó el presidente del Rotary Club Río Grande.

Distribución del comic ‘Capitán Rotario’

Justamente los integrantes del Rotary Club Río Grande vienen desarrollando una actividad previa y es la distribución del comic ‘Capitán Rotario’ en todos los establecimientos educativos de esta ciudad, con la idea de que los niños y jóvenes sepan de la lucha que ha llevado al hombre a tratar de erradicar esta enfermedad.