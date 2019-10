Plantearon preocupación por los problemas que generan los chicos del ‘Pequeño Hogar’ Concejales recibieron a vecinos que se quejan del funcionamiento del lugar

Río Grande.- Este jueves los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora, María Eugenia Duré, y Paulino Rossi recibieron a vecinos que residen en cercanías al hogar de menores ‘Pequeño Hogar’, sito en la calle Aeroposta Argentina en el barrio de Chacra II, donde manifestaron su preocupación por el mal funcionamiento de la institución, y de los perjuicios que les están trasladando a la gente que vive en la zona ante los hechos de violencia que generan los chicos que viven en el lugar.

Al respecto el concejal Von der Thusen marcó la “preocupación de los vecinos que viven en la zona en la que se encuentra el ‘Pequeño Hogar’, siendo que no es un problema nuevo de los vecinos de ese lugar, sino que es una complicación que a lo largo del tiempo se ha venido agrandando, siendo además una dificultad que ningún gobierno ha podido solucionar”.

El edil mantuvo que “he tenido contactos con funcionarios provinciales para ver que se podía hacer con estos menores que están causando inconvenientes en el barrio, ellos me plantearon que cuando comenzó esta gestión había tres hogares, lo fueron reduciendo, dado que la idea es que tengan familias de acogimiento, y que no estén en hogares estos menores, pero todavía hay jóvenes que siguen residiendo en este hogar”.

En este sentido manifestó que “a los vecinos les explicamos que no tenemos injerencia directa con el ‘Pequeño Hogar’, pero me comprometí en generar un proyecto para poder formar un nuevo hogar para estos menores, que sea un lugar adecuado para que ellos puedan estar, y no genere inconvenientes con los vecinos en sus alrededores, con lo cual vamos a trabajar primero en una minuta de Comunicación para poder hacerles conocer a los otros poderes lo que está pasando con estos vecinos, y por otro lado voy a ayudarlos a hacer el proyecto de Ley para presentarlo en la Legislatura, donde será la próxima Legislatura quién deberá aprobarlo o no, y el gobernador entrante tendrá que buscar la solución a este problema”.

Remarcó que “los vecinos en este último tiempo han sufrido agresiones, roturas de vehículos, de viviendas por parte de estos chicos, como así también algunos vecinos sufrieron consecuencias materiales cuando hace un tiempo se prendió fuego en más de una oportunidad, incendio que se dieron de manera intencional, con lo cual es una real preocupación para los vecinos, pero tampoco podemos atacar a los menores porque son menores de edad, por eso están en ese hogar, por lo cual todas las partes involucradas se debe de sentar en una mesa para encontrarle una solución, y que ningún derecho sobrepase el derecho del otro, con lo cual vamos a trabajar en conjunto con los vecinos, y en los próximos días estaremos presentando un proyecto de ley en la Legislatura para que trate este asunto”.

“Sufrimos a diario la violencia de los chicos que se encuentran albergados en ese lugar”

Por su parte el vecino Héctor Giménez señaló que “lamentablemente el problema que tenemos nosotros es la violencia que están teniendo los chicos que se encuentran albergados en ese lugar, esto fue creciendo a lo largo del tiempo, recordemos que esto hace veinte años que está en ese lugar, el mismo ha sufrido ya tres incendios, donde los vecinos lindantes han tenido pérdidas materiales, de las cuales nadie se hizo cargo de las consecuencias”.

Asimismo resaltó que “esto ha ido pasando a mayores con daños en los vehículos, a nosotros nos rompieron tres vehículos, cuando salen arrojan piedras, huevos, y lo que encuentren en su paso, y después ya recurren a la violencia física, con lo cual nosotros no queremos tener que reaccionar y pasar a mayores”.

Puntualizó que “existe una verdadera falta de control sobre los chicos, el ‘Pequeño Hogar’ en realidad no está cumpliendo lo que tendría que hacer que sería la contención de los menores, por ejemplo darles un incentivo por el cual vivir, desarrollarse en la sociedad, no estamos observando que esté haciendo eso, entonces lo que nosotros solicitamos es la reubicación de este espacio hacia otro lugar que se pueda cumplir con esta función”.

Giménez sostuvo que “nosotros hemos elevados recientemente notas tanto al Concejo, al Municipio, a la Legislatura, como así también al gobierno de la provincia, de manera de poder ver si tanto el gobierno saliente, como el gobierno entrante nos pueden dar algún tipo de solución ante este problema que estamos afrontando día a día”.

Finalmente mantuvo que “la respuesta del Concejo ha sido positiva, dado que nos señalaron que van a realizar una minuta de comunicación con un proyecto de ordenanza para poder erradicar este hogar de ahí, y nosotros lo trataremos de continuar a través de la Legislatura”.