Naidenoff, “las PASO fueron una señal para el gobierno más que una opción por el Frente de Todos”

Acompañado por el Legislador y candidato a Senador Nacional, Pablo Blanco, la Legisladora Liliana Martínez Allende y el referente del Gobierno Nacional en la Provincial Federico Frigerio, el senador por Formosa confesó que las elecciones del 27 próximo constituyen “un enorme desafío para la Argentina, no solo para Cambiemos. En cada elección, desde el 83, la economía marcó la cancha en cuanto a los resultados electorales. Esta elección puede ser un punto de inflexión, porque independientemente del contexto económico va a haber un proceso de profunda reflexión en relación al 11 de agosto y estoy convencido de que los resultados se van a revertir, porque se va a evaluar de manera integral la totalidad de la gestión. Hay que ver desde el punto de partida para evaluar los aciertos y errores de una gestión. Y yo recuerdo que el punto de partida en materia fiscal fue un déficit de 8 puntos del PBI. En estos cuatro años de gestión, con los acuerdos logrados con los gobiernos provinciales, hoy vamos a converger en el equilibrio fiscal, prácticamente déficit cero. En estos cuatro años de enormes complejidades económicas, asumimos con ocho provincias que tenían superávit, la mayoría no podía no podía afrontar el pago de salarios, y hoy hay 20 que tienen superávit fiscal. Asumimos una Argentina con estadísticas destruidas, porque era más fácil decir que teníamos menos pobres que en Alemania y reconstruimos el INDEC. Hoy la inflación y la pobreza duelen pero no las escondemos, la afrontamos como desafío político de una Argentina que hace 70 años no resuelve sus problemas estructurales de fondo, como inflación, déficit y falta de trabajo”.

Tras brindar su apoyo a los candidatos locales (Pablo Blanco al Senado y Federico Frigerio a la Cámara de Diputados), Naidenoff se mostró partidario de “encarar una campaña política con la verdad y no con la demagogia, que sería vender espejitos de colores. Argentina no es un jugador que esté solo, el mundo condiciona. La volatilidad económica del país viene de la mano de la incertidumbre política y la Argentina nunca tuvo la capacidad de acordar desde los grandes partidos y actores principales un acuerdo que genere previsibilidad con el paso del tiempo. Un país que no es previsible no genera las garantías ni las condiciones para el crecimiento”.

“Desde el 60 a la fecha hemos tenido 14 recesiones, hemos sido superados solo por la República Democrática de Congo. Desde 1945 tenemos una inflación de dos dígitos -enumeró-. Prefiero un presidente que asuma realidades, que encaró el tema del déficit de raíz, acordando con gobernadores, en un contexto económico difícil no es menos cierto que han existido enormes inversiones para las provincias. Por ejemplo Tierra del Fuego logró el acompañamiento de más de cinco mil millones de pesos en obras, en plantas depuradoras, en agua potable, obras que no se han hecho nunca en la provincia. Se puede decir que la obra no alcanza a llenar en el día a día la heladera, es cierto. Pero hemos sentado las bases para construir un país previsible, con equilibrio fiscal; en un país donde el presupuesto en inversión social del 76 por ciento del gasto primario del presupuesto. El 50 por ciento del dinero que ingresa en el presupuesto se lo lleva el pago de jubilaciones y pensiones”.

En tal sentido, insistió que “en un margen muy estrecho el gobierno logró que 20 provincias tengan superávit, obras además de obras de infraestructura. Veníamos de un país aislado, solamente relacionado con Venezuela y con Irán y hoy tenemos un presidente que logró vincularse con el mundo, con la apertura de 180 mercados”.

Haciendo una lectura del resultado de las elecciones del 11 de agosto, el legislador oficialista dijo estar convencido de que “el voto al Frente de Todos no fue un voto de opción sino de un fuerte mensaje y señal para el gobierno. Hay que explicar, hay que militar y tener en claro por qué se elige un camino. Porque el camino del futuro es totalmente distinto porque las bases son distintas. Por eso prefiero mirar siempre adelante y no por el espejo retrovisor. El pasado nos ha generado enormes dolores de cabeza”.

Por último, alertó que “enfrente está nada más y nada menos que los mismos hombres y mujeres que ya conocemos, que administraron la Argentina, que generaron muchas de las groserías políticas que tuvo que corregir este gobierno”.