Medidores de luz prepagos: Moreno y La Matanza son los que más instalaciones tienen

Cargar crédito en la luz, como en la SUBE o el celular. El plan de Edenor, conocido como los medidores de luz prepagos, creció un 270% desde 2016 y ya tiene 186 mil usuarios en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. Pero donde pisan fuerte es en dos municipios: Moreno y La Matanza tienen el mayor número de vecinos que se volcaron al nuevo sistema.

No Ficción pudo acceder a las cifras actuales de los Medidores Integrados de Energía (MIDE) que Edenor ya ubicó. Moreno, con 41 mil usuarios, es la comuna con más vecinos en esta modalidad. Empujados por la boletas impagables, las deudas y la informalidad del barrio, muchos aceptaron esta propuesta que te ofrece «autoregularte» la energía.

La Matanza, con 39.000 usuarios está en segundo lugar, mientras que Merlo está tercero con 31.000 clientes prepagos. Le siguen General Rodríguez con 16.000, Tres de Febrero con 3.080, Hurlingham con 678, Morón con 156, e Ituzaingó con 151. Como con la SUBE, que sin saldo tenes que caminar, si no cargas el medidor se corta la luz y vuelven las velas.

Polémicas detrás de los Medidores de luz prepagos

Consultada por No Ficción, Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales contra el Tarifazo, expresó que «el puntapié de los medidores prepagos fue en Moreno». Según la referente, «el sistema creció por los morosos, ya que Edenor tiene el 20% de sus usuarios con deudas, a quienes les retiran el medidor. Y atrás vienen y te ofrecen el prepago».

«Le cargo del primero al 10 cerca de $600, y me dura todo el mes. No se me corta ni tengo problemas. Igual no gasto mucho, porque no tengo aire acondicionado ni cocina eléctrica». Patricia, vecina del Barrio Dorrego, González Catán.

«Edenor los ofrece argumentando que es para evitar que haya gente enganchada de la luz, pero ni siquiera entra a los barrios a instalarlos», manifestó Manzi. No Ficción habló con Nicolás Vergara, del equipo de comunicación de Edenor, quien reconoció: «nos acercamos y le mostramos a la gente de qué se trata el servicio, y como se ve los usuarios lo eligen».

Desde Edenor sostuvieron que quienes más optan por el servicio «son los que no quieren estar enganchados de la luz o tienen atrasos en las facturas». Para la empresa, cuenta Vergara, «los MIDE ayudan a tener un control del consumo y están orientado a personas que tienen ingresos irregulares».

«A mi me complica el sistema. Porque no tenemos gas acá. Y uso la luz para el horno, el calefón y el aire, además de la tele y la heladera. Y pago $500 por semana, y a veces más de 2 mil por mes». Sandra, vecina del Barrio Lomas de Mariló, Moreno

Sin embargo, desde las organizaciones de Defensa al Consumidor alegan que el sistema es ilegal, porque la empresa se asegura que primero pagues antes de usar el servicio y borra el concepto de servicio público y esencial. Con los MIDE no hay prórroga, plan de pagos ni aviso de corte: si te quedas sin crédito te quedas sin luz.

«En Ramos Mejía hay hasta puestos de diarios cargando medidores prepagos», alertó Manzi. No Ficción encontró varios kioskos que se sumaron a la modalidad.

El silencio de los intendentes

Es conocida la historia de los intendentes peronistas presentando amparos o declarando la emergencia tarifaria para frenar los aumentos. Sin embargo, no hubo en estos tres años de medidores prepagos algún posicionamiento sobre la salida que encontró Edenor ante los morosos por boletas impagables.

«En la Dirección de Defensa de Consumidores de Merlo es de las pocas que toma reclamos por tarifas y busca soluciones. Me comentaron de casos de electrodependientes con medidores prepagos, que no deberían caer en este sistema», contó Manzi. Sin embargo, a pesar de la falta de derechos al usuario que acarrean los MIDE, los intendentes no se han posicionado sobre el tema.

«Si vos presentas los papeles de que vive una persona electrodependiente, el servicio de Edenor es gratuito. Pero hay que tener el trámite en regla», precisó Vergara. Consultado por si tuvieron conflictos con alguna intendencia, expresó: «En La Matanza, que son los que presentaron amparos a los tarifazos, es una de las zonas donde más tenemos los MIDE, y si estan en contra no nos lo hicieron saber».

