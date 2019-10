LA PROVINCIA GARANTIZÓ A LOS DEPORTISTAS VARADOS EN BUENOS AIRES TRANSPORTE, ALBERGUE Y COMIDA.

Debido a la fuerte tormenta que tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas entró en alerta roja cancelando vuelos programados para este sábado 12 de octubre incluidos lo que tiene como destino a la ciudad de Ushuaia.

Esta situación complicó a los 230 deportistas que debían volver tras su participación en los juegos Evita 2019 que concluyó el pasado viernes. No obstante el gobierno de la provincia gestionó rápidamente albergue, transporte y alimento por el tiempo que dure la alerta.

Al respecto el Secretario de Deportes, Ramiro Bravo, señaló que “esta situación es de fuerza mayor, por lo que la Gobernadora nos pidió poner todo el esfuerzo en brindar una solución rápida para todos nuestros deportistas que no pudieron tomar su vuelo de regreso”

“Contratamos empresas de transporte y algunos albergues privados, también contamos con el apoyo de el CENARD y de algunos clubes deportivos que nos prestaron lugar para nuestros chicos” detalló el funcionario

Sobre el costo de esta situación el funcionario comentó que “lo importante es cubrir las necesidades que hoy tienen los chicos que están en el aeropuerto varados, contratamos todo lo más rápido posible y con fondos propios de la provincia”.

Sin embargo una madre subió este mensaje en las redes sociales señalando que los dejaron en un polideportivo, sobre colchones en el piso, sin mantas y que pasaron mucho frio. “BUENAS, HACE DÍAS QUE NO PUBLICO NADA, PERO ESTO ES PARA DIFUNDIR Y QUE LLEGUE A DONDE TENGA QUE LLEGAR!!!!

LES CUENTO QUE MUCHOS NIÑOS Y ADULTOS VIAJARON A REPRESENTAR A NUESTRA PROVINCIA EN LOS JUEGOS EVITA A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, EN EL DÍA DE AYER SE SUSPENDIERON TODOS LOS VUELOS DESDE BS AS, POR PROBLEMAS CLIMÁTICOS ( ENTENDIBLE), LO QUE NO ES ENTENDIBLE, ES EN LAS CONDICIONES QUE MUCHOS DE ESOS NIÑOS ESTÁN EN BS AS, COMO VERÁN ASÍ PASARON LA NOCHE COMO INDIGENTES!!! ESAS IMÁGENES SON EN UN POLIDEPIRTIVO SOLO LES TIRARON UNOS COLCHONES, NI SABANAS, NI FRAZADAS Y CAGADOS DE FRIO!!! HOY 13 DE OCTUBRE 10,22 HORAS SIGUEN EN ESE LUGAR SIN SABER NADA DE NADA!!!