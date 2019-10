La pobreza en Tierra del Fuego, algo más que números.

En 2017 el intendente de Rio Grande dijo en una de las ediciones de “El Desafío de Producir “que aumentaban la pobreza y el desempleo en la provincia, la respuesta no se hizo esperar y lo acusaron de pronosticador de tormentas, generador del miedo, temerario y demás acusaciones todas provenientes de un solo lugar, el gobierno de la provincia y los que comparten, al igual que los funcionarios, importantes ingresos del estado, pero en realidad nunca les importó lo que le pasaba a esa gente que estaba incluida en los fríos números que comenzaban a aumentar. Solo se ocuparon de acomodar en planta permanente a los punteros, seguir con el asistencialismo y sumar pobres día a día mientras los fondos se derivaron a cuestiones absolutamente secundarias, cuando la prioridad debió ser la gente.

Cuantos de esos desocupados con jóvenes que no llegan a los 35 años, cuantos hijos tienen, donde viven, donde trabajan, cuanto ganan, como hacen para llegar a fin de mes, la patética frase, “los jóvenes son el futuro”, demostraba en cada acto, en cada reunión que no tenían idea de lo que pasaba a su alrededor. En cada uno de esos encuentros cientos de jóvenes iban con la esperanzan de saber al menos que habría para ellos en un futuro cercano, pero la respuesta siempre fue la misma, déjame tu currículo, después nos vemos, ya nos vamos a juntar y promesas varias que hoy se han convertido en un verdadero calvario, esos jóvenes ya no tienen la casa que alquilaban, algunos están en el veraz porque no pueden pagar el teléfono, lo poco o nada que tenían lo han tenido que vender para poder comer, los han estafado y en varios casos, pudimos comprobar que sin ayuda de sus padres, suponiendo que tengan trabajo, no pueden llegar al día 20 de cada mes y algunos al día 15. Algunos que en algún momento tuvieron un empleo temporario cobran un seguro de desempleo de 4000 pesos en algún gremio, otros venden pan, limpian vidrios, descargan camiones por 500 pesos, limpian terrenos, hacen changas.

¿Qué hacen como sobreviven?

La mayoría recurre al ingenio, pero tres años de sueldos congelados y 50 % de inflación destrozan cualquier posibilidad de vivir dignamente, por ejemplo en la administración publica hace que una joven con un hijo cobre 28 mil pesos, cuando la canasta básica en la provincia es de mas de 40 mil pesos, es decir no le alcanza ni para comer, no le puede comprar ropa a ese hijo, no lo puede alimentar sanamente, no puede pagar un préstamo, ni siquiera la tarjeta del supermercado, que te cuenten que su cena será una sopa y dos panchos para su hijo es realmente desesperante, y en este caso al menos tienen eso, pero hay otro 7,7% que directamente no como o lo hace una sola vez al día, viviendo en condiciones desesperantes, recurriendo a comedores comunitarios, caminando todo el día en busca de un empleo y tratando de salir de la casa de sus padres para los que ya es complicado vivir solos, imagínense con una familia dentro de su casa. Esas casas que se han convertido en una especie de hotel donde viven, padres, hijos y nietos sin posibilidades de nada.

Los jubilados que cobran la jubilación básica, sin ningún tipo de agregado, ni posibilidad de mejorarla aun con el 82% móvil porque los activos no tienen aumento, ni lo tendrán y el costo de vida aumenta todos los días, los medicamentos que aumentaron un 300 %, ni hablar de aquellos con enfermedades crónicas, están condenados, la obra social del estado no les cobre nada, casi ningún medico atiende por OSEF, la obra social que apeló el recurso de amparo presentado por una madre porque su hija con síndrome urémico hemolítico no quería ser derivada, esa obra social no cubre nada, ni siquiera un kinesiólogo. El hospital está atestado de enfermos que no tienen obra social, jóvenes con problemas como gastritis nerviosa, estrés y otras enfermedades producto de la mala alimentación, la falta de empleo y de futuro en esta provincia.

La pobreza es mucho más que una estadística publicada por el INDEC, es un gran problema social que afecta a casi el 50 % de los fueguinos, porque en Tierra del Fuego, tener trabajo no significa vivir bien, porque los sueldos en muchos casos son una miseria, porque no hay oportunidades, porque no hay ideas, ni proyectos, ni nada que haga suponer que todos esos jóvenes van a tener una oportunidad.

Hoy ya no pueden ni alquilar una casucha, ni hablar de un departamento, les llevaría todo el sueldo, viven comiendo fideos y arroz, reciben 6 mil bolsones alimentarios solo en Rio Grande y 12.300 por parte de la provincia, es de 30 mil personas, multiplicado por 4 son 120 mil en una población de 250 mil.

La pobreza no es solo comentarla, no es solo contar gente, es ver la degradación de una sociedad que no tiene contención de un gobierno ausente, hay privados que cobran 20 mil pesos por 8 hs de trabajo y solo alcanza para la casa, hay privados en turnos rotativos en empresas de esta ciudad que cobran 27 mil pesos con un franco semanal, de que futuro se habla con toso ellos, con los que pintan tacitas para vender en las ferias, o hacen cuadros, o panes con chicharrones, o venden su propia ropa, como hacen para comprarle un par de zapatillas a su hijo cuando las mismas cuestan casi el 10 % de su sueldo, un helado a 500 pesos el kilo, una campera a 4000 pesos, como hace esa madre para levantarse con ganas de hacer algo si sabe que va a ver pasar el sueldo por su manos solo para pagar alquiler, supermercado y servicios.

Este mes el pago de autónomos aumento el 12% en Tierra del Fuego, pasó de 2700 pesos a 3350 pesos, y nadie dijo una palabra, estamos matando a los que vienen detrás, ya hemos matado a los adultos, pero de aquellos que siguen cobran dietas fabulosas todos los meses, y duermen abrigados, veranean en el caribe y no aparecen ni siquiera en los actos oficiales, no sabemos nada, de los que deben tomar decisiones tampoco, de los que van a gobernar solo sabemos que sabían que esto iba a pasar.

Ahora queremos saber que van a hacer con el terrible problema social que han generado y como lo van a solucionar, porque todo esta mal y esto es mas que un numero es gente, son jóvenes, niños, adultos mayores en una situación de riesgo que no tiene antecedentes.