La desesperación de la gente y colapso de la economía.

Las reacciones se hacen notar en todos los ámbitos y más aún en los más vulnerables donde la economía está destrozando familias completas por ingresos que no alcanzan para más de 10 o 15 días en miles de hogares fueguinos y del resto del país.

Hace uno días dábamos a conocer el costo de las obras sociales prepagas que con el aumento dado a conocer hoy llegaron al 60%, pero a esto hay que sumarle la autorización por parte del gobierno nacional de aumentos en combustibles, tarifas de luz, gas y carnes, como así también el final del programa precios esenciales, con lo que la canasta familiar se irá por la nubes y no ha habido una sola recomposición salarial en los 3 últimos años en Tierra del Fuego, donde también se autorizó, por parte del gobierno, un aumento de tarifas de luz del 59%. La gente no tiene forma de revertir esto, aumentaron casi al triple o más las entregas de bolsos comunitarios, subsidios y pagos de servicios de vecinos que están a punto de ser desalojados, porque no tienen trabajo, pasajes para los que se quieren ir y alquileres también.

Y evidentemente el entramado social se destruye día a día sin que no se pueda hacer más, o si, por toda esta gente que está en situación casi de indigencia o pobreza extrema.

Hagamos un repaso de situaciones que se repiten a diario, matrimonios jóvenes que vivan en una casa alquilada deben volver con sus padres o familiares, vivir hacinados, sin lo mínimo indispensable y con cero perspectivas a futuro.

Todo esto que no es más que la descripción del día a día, quedó en las carpetas durante la campaña electoral aun cuando todos sabían que se multiplicaba la pobreza, el desempleo y los salarios se devaluaban hasta llegar al 17,4% y la inflación rosa el 60% interanual. Esto último no le interesa a nadie, pero lo sufren todos.

El aumento de precios autorizado el día de hoy por el Presidente Mauricio Macri, fue el último golpe que podía darle a más de 2 millones de desocupados y al 34,5% de pobres que tiene este país, de los cuales 5 millones no comen.

A veces contar la realidad pareciera casi reiterativo, pero es evidente que muchos pasan sin mirar al costado y no tienen idea de lo que viene cuando miran solo hacia adelante.

Finalmente y solo a modo de ejemplo, cabe señalar que los medicamentos que más aumentaron, son los que más se venden, entre ellos el tercero más vendido es ALPLAX® está indicado en el tratamiento de los trastornos por ansiedad generalizada (DSM IV) o síntomas transitorios de ansiedad (a corto plazo). … Asimismo, ALPLAX® está indicado para el tratamiento del Trastorno de angustia (Ataque de pánico) con o sin agorafobia.

El grafico nos evita mayores comentarios.

Armando Cabral