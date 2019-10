JUEGOS EVITA 2019 Sigue la cosecha fueguina con más medallas

La Feliz sigue albergando mucha actividad deportiva en el marco de la instancia nacional de los Juegos Evita y los deportistas de Tierra del Fuego alcanzando logros increíbles.

Sin lugar a dudas, un hecho histórico ha sido la clasificación por primera vez de una atleta no convencional a una final convencional. Hablamos de Diana Franco, quien con un lanzamiento de bala que la ubicó novena entre 42 competidoras, estará disputando este jueves por la mañana la definición por medallas teniendo en cuenta que viene de adjudicarse el oro en Atletismo Adaptado.

Continuando con los deportes no convencionales el Goalball cerró su participación sin poder ingresar a las semifinales, el Basquet 3×3 disputó por primera vez los 4tos de Final cayendo 1-10 ante los subcampeones nacionales de San Juan, las Boccias siguen con su etapa clasificatoria y la gran vedette de la jornada para completar la noticia de Franco en finales convencionales fueron las 3 medallas obtenidas en la pista del Complejo EMDER.

En lo que tiene que ver al Lanzamiento de Bala, Yessica Pruyas se subió a lo más alto del podio en la rama femenina para ciegos al igual que Emanuel Giannini, quien se colgó la plateada en el pecho en disminuidos visuales. La tercera llegó con Ignacio Valente que consiguió el oro con su mejor marca en el Salto en Largo PDC.

Asimismo, la Natación Adaptada entregó cuatro medallas con Luca Pujol ganando el oro en los 25m Espalda y el bronce en los 25m Libre mientras que Candela Moya y Emiliano Albers también consiguieron la dorada en 25m Espalda y 25m Pecho, respectivamente.

Las otras medallas que llegaron en la jornada de miércoles provinieron del Levantamiento Olímpico para alcanzar las 12 totales. Concretaron la faena Uriel Peña en 81k (Oro) y Aldana Loto en 45k (Bronce) quedando a la expectativa de lo que pueda acontecer en la jornada del jueves cuando tres atletas intenten adueñarse de más galardones para la delegación más austral.

El Handball Sub 14 sigue en busca del podio

De los cuatro elencos de los deportes de conjunto que se habían metido en la Zona Campeonato para ir detrás del sueño de una medalla, no hubo buenos resultados en el Basquet U17 ni el Handball Femenino Sub 16 que cayeron en sus dos compromisos de la jornada y resignaron la posibilidad de llegar a los puestos de vanguardia.

Por su parte, el Futbol 7 Sub 16 igualó 3-3 con Chaco por la mañana y luego cayó 1-2 con Mendoza a la espera de lo que suceda mañana ante CABA que superó a los dos rivales fueguinos del día cuando tuvo que enfrentarlos.

Las que lograron sonreir fueron las más chicas, las del Handball Sub 14 Escolar representantes del CIERG, ganándole a Formosa por 18-17 en la tarde marplatense luego de haber tropezado con un candidato como Buenos Aires por 26-19. Mañana enfrentarán a Entre Rios para ir en busca de la clasificación al partido por el bronce desde las 14.50.

Dato importante lo acontecido en las canchas del Complejo EMDER, donde el Hockey pudo sacarse la espina de no ganar y venció en la rama masculina tanto en Sub 14 como Sub 16. Los más jóvenes doblegaron en los penales a Santiago del Estero mientras que la Sub 16 lo hizo ante los jujeños.

El Rugby volvió a ganar, en este caso por 28-10 ante Misiones y sigue firme para llegar al noveno lugar, el Futbol Sub 16 Masculino se sacó la mufa con una goleada tremenda 7-0 a Capital Federal y la Sub 14 igualó 1-1 con Chubut, cayendo en los penales por 4-3.

Jueves decisivo

En la penúltima jornada de competencia se palpitan medallas para Tierra del Fuego en las distintas disciplinas y ramas.

El Judo disputará las semifinales de varias categorías y dirimirá la medalla en tres segmentos que cierran la actividad. El Levantamiento Olímpico tendrá tres finalistas que por marca previa deberían seguir acrecentando el medallero fueguino, además de las clasificaciones de Felipe Isoba en el Salto en Alto -firme candidato a subir al podio-.