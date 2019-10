JUEGOS EVITA 2019 Auspicioso arranque fueguino en Mar del Plata

Superadas las acreditaciones y el desarrollo del acto inaugural donde una enorme cantidad de jóvenes disfrutaron del arranque de los Juegos Nacionales Evita, la gran fiesta del deporte, este lunes se iniciaron las competencias desde temprano con grandes resultados para Tierra del Fuego.

Los deportistas de nuestra provincia pusieron en marcha las actividades con el Badminton en lo que respecta al Dobles Femenino integrado por Agustina Arrazabal y Keila Moreira, venciendo por 2-0 a La Pampa en el CEF N° 1, idéntico score positivo que el obtenido por la dupla de Dobles Masculino: Santiago Orué y Máximo Zárate, ante los representantes de Formosa.

El Basquet 5v5 inició con victoria de la mano de los U17 de Metalúrgico conducidos por Juan Pablo Zamora que vapulearon 79-15 a sus pares de Chubut, en tanto que en el turno vespertino los U15 de Pablo Márquez cerraron una jornada perfecta tras doblegar por 59-42 a Formosa. Ambos irán este martes por la Zona Campeonato.

Por su parte, el Handball fue otro que vivió un día ideal con los triunfos de la Sub 14 Escolar Femenina ante 24-13 ante Chubut, el éxito de la Sub 16 Masculino por 40-27 sobre Entre Ríos y el desenlace victorioso de la Sub 16 Femenino en un cierre para el infarto con Corrientes (21-19). Los tres intentarán mañana meterse en la Zona Campeonato, en tanto que la Sub 14 Masculino disputará sus dos compromisos.

En otro de los deportes de conjunto como el Fútbol, en lo que respecta a los hombres fue triunfo 1-0 con gol de Claudio Vallejos de Escuela Municipal de Rio Grande en Sub 14, pero luego Catamarca exprimió al máximo algunos errores para vencer 3-1 y dejar a los fueguinos con la espina. Progreso, en Sub 16, no pudo en su estreno y cayó 3-0.

Las que sí consiguieron resultados positivos fueron las chicas del Futbol 7 conducidas por Anahi Vigil. Temprano, con goles de Martina Vargas y Macarena Espinoza, la Sub 16 campeona en 2014 superó 2-0 a Formosa y por la tarde se valió de la no presentación de Santa Cruz para acceder a la Zona Campeonato.

En el Basquet 3×3 hubo resultados dispares, con victorias resonantes y traspiés esperados, quedando a la expectativa de lo que suceda en la segunda jornada competitiva para dilucidar su futuro en los Nacionales.

Pie izquierdo para el hockey en su conjunto, sin poder alcanzar puntos en el primer día, con las derrotas de los elencos Sub 14 (0-7 en Femenino y 1-3 en Masculino) y en Sub 16 (2-5 en Sub 16 y 0-4 en Sub 14).

El vóley con Luchi Flores a la cabeza de los elencos de mujeres tuvo sensaciones encontradas. Por la mañana la Sub 15 superó 2-0 a La Rioja en tanto que luego la Sub 17 inició ganando ante Tucumán, pero luego tropezó en el tie break 1-2. Los hombres tuvieron muy buenas sensaciones, ganando la Sub 15 de Universitario por 2-0 a Santa Cruz a la espera de lo que ocurra con la Sub 17 de AEP mañana, disputando dos compromisos.

Para no dejar afuera a las disciplinas individuales que iniciaron sus competencias, cabe resaltar el Boxeo con dos triunfos sobre dos peleas pautadas al igual que la Lucha Olímpica y Greco Romana, obteniendo tres éxitos en igual cantidad de combates en el CEF N° 1.

El Levantamiento Olímpico, siempre una clave en cuanto a medallas, clasificó a Final A a los siguientes atletas: Rodrigo Andrade (49k), Aldana Loto (45k), Kiara Saldivia (49k), Tomas Bravo (73k), Uriel Peña (81k) y Samira Saldivia (64k) a la espera de lo que suceda mañana con Tomás Velazco (+81k) y Catalina Lonne (64k) en el cierre de la etapa clasificatoria.

Tras unos Juegos EPADE históricos para siempre, el Atletismo con Lucas Doffo inició las competencias clasificatorias donde Felipe Isoba volvió a dejar en claro su potencial metiendo la mejor marca personal en Salto en Largo con 6.19m y mañana irá a la disputa por medallas sabiendo que su fuerte está en el Salto en Alto.

Facundo Flores se metió en la final de Lanzamiento de Disco Sub 14 y Renata Godoy, candidata a medalla, en Pentatlón.

La natación puso en marcha sus competencias lejos de las preseas, el tenis de mesa entrenó y se iniciaron los combates de Taekwondo, Karate y Judo también con buenas expectativas para meterse en el podio como de costumbre teniendo en cuenta que lunes y martes serán de clasificaciones en tanto que miércoles tendrán libre para cerrar con las finales jueves y viernes.

Diana Franco, la primera dorada

La lanzadora de bala fueguina del Atletismo Adaptado: Diana Janet Franco tiró 9.60 con el elemento de 4k y se convirtió en la primera presea del máximo color para Tierra del Fuego, abriendo la cosecha en el Día 1 de competencias.

Siempre el deporte no convencional entrega muchas medallas y esta no será la excepción.