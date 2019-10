FRENTE DE TODOS FERNANDEZ: “QUE NADIE SE CONFUNDA, BOLETA COMPLETA Y ADENTRO”

“Hemos pasado 4 años de sinsabores y hemos visto cerrar 43 pequeñas y medianas empresas por día, a la gente perder el trabajo, la caída de las economías regionales, nuestros jubilados veían enflaquecer los ingresos, la caída del salario. Todo eso pasó con un gobierno que no tuvo ningún empacho de llenar los bolsillos de los bancos mientras el país se empobrecía. Ellos representan esos intereses que benefician a los poderosos. Entre los que trabajan y especulan elegimos a los que trabajan”, dijo el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, durante el cierre de campaña que tuvo lugar en la Costa Argentina.

“No hay que silbar ni insultar, hay que votar”

Expresó Cristina Fernández de Kirchner durante el cierre de campaña y relató: “Los y las que hoy estamos aquí en este escenario no somos solo candidatos de un frente electoral, estos dos diputados (Kicillof y Raverta) no sucumbieron al canto de las sirenas, ellos están juntos por algo más que ser candidatos de un mismo frente. Ambos comparten ideales, miradas, visiones”.

Además, la candidata a vicepresidenta se refirió a su compañero de fórmula Alberto Fernández: “Fue el jefe de gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Fue el jefe de gabinete que le pago al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957. Del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y jubilaciones de todos los argentinos. La patria no es una construcción simbólica sino una construcción cotidiana”.

“Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie”

“Tengo momentos únicos en mi memoria como el día que me crucé con Néstor y el que me reencontré con Cristina. Si hay algo que hicimos juntos fue encontrarnos sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo lo que vivía. No olvido lo que me dijo Néstor ‘Alberto dejemos de ser el polo progresista de grupos conservadores, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer’. Somos la esencia misma de lo que pueblo argentino quiere”, recordó Alberto Fernández frente a una multitud en Mar del Plata.

Intendentes peronistas y referentes políticos de todo el país, se unieron al grito de Alberto Fernández: “ ¡El domingo boleta completa y adentro!”.