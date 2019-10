FORJA no podrá utilizar simbología semejante al Frente de Todos: Lo decidió el Juez Federal Calvete.

Poder Judicial de la Nación

Hago saber a Ud. que en los autos caratulados: c/ N, N s/ATRIBUTOS DE

IDENTIDAD PARTIDARIA – DENUNCIA S/USO SIMBOLO

PARTIDARIO, expte. nº 7429/2019, que se tramitan por ante este Juzgado

Federal de Primera Instancia de Ushuaia con competencia electoral en el Distrito

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico H.Calvete, se ha dictado la siguiente providencia que en sus partes pertinentes se transcribe: “///uaia, VISTOS Y CONSIDERANDO…RESUELVO:I) HACER

SABER a las autoridades de la alianza transitoria en el distrito “Vamos todos a

vivir mejor”, y a las autoridades del “Partido de la Concertación Forja” de este

distrito, que la simbología registrada por el “Frente de Todos” en el orden nacional y de distrito, es de uso exclusivo de este último, no pudiendo ser utilizada por otra agrupación o alianza en el distrito; II) HABILITESE día y horario inhábil a los fines de la notificación de la presente. Regístrese y hágase saber. FEDERICO H. CALVETE. JUEZ FEDERAL. Según copia que se acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Ushuaia, de octubre de 2019.-

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Expte. 7429/2019 “c/ N, N s/ATRIBUTOS DE IDENTIDAD PARTIDARIA – DENUNCIA S/USO

SIMBOLO PARTIDARIO”

/////uaia, de octubre de 2019.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan las presentes actuaciones a

conocimiento del suscripto en función de la denuncia interpuesta, en esta

sede judicial, por los apoderados de la alianza electoral de distrito

“Frente de Todos”, mediante la cual hacen saber que la alianza electoral

de distrito “Vamos todos a vivir mejor”, y la agrupación política “Partido

de la Concertación Forja”, estarían haciendo uso del símbolo y emblema

de la alianza que representan. Ello, sin contar con la autorización

correspondiente.-

Asimismo, hacen saber que dicha circunstancia fue

advertida en las redes sociales, al momento de dar publicidad a la

“Jornada Federal de Mujeres y Diversidades Femeninas” a llevarse

adelante el próximo 6 de octubre del corriente año en la ciudad de Río

Grande.-

Por último, los denunciantes manifiestan, que dicha

conducta resulta reprochable dado que tiende a incidir en la voluntad del

votante, ocasionando esto confusión en su intención de voto.-

II.- Que, de dicha presentación y, previo a todo

trámite, se ordenó correr traslado a los apoderados de la alianza

transitoria “Vamos todos a vivir mejor” quienes, conforme se desprende

de fs. 6/25, manifestaron que, “(…) el Partido de la Concertación Forja,

Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Solidario

y Encuentro por la Democracia y la Equidad, conjuntamente con los

accionantes de esta denuncia, más otros partidos políticos hemos

suscripto el acta constitutiva del “Frente de todos” (…).-

Sostienen a su vez, que no comparten los argumentos

de los denunciantes en cuanto a la generación de confusión en el

electorado por el uso del símbolo en cuestión. Ello así, en función de lo

establecido en la cláusula segunda del acta constitutiva referida en el

párrafo que antecede, que reza “(…) la coalición de partidos políticos

integrantes de la alianza transitoria adopta como denominación el

nombre “Frente de Todos” y utilizará los símbolos y emblemas

partidarios registrados ante la justicia electoral, por los partidos

integrantes de la misma, en su orden nacional y provincial (…)”.-

Por ello, entienden que, conforme la documentación

acompañada en autos, la totalidad de los partidos integrantes de la

alianza que representan, forman parte asimismo del frente nacional

“Frente de Todos”.-

En tal entendimiento y, en virtud de la convocatoria

efectuada -según manifiestan- por parte de la alianza nacional “Frente de

Todos”, en el marco de la organización del evento referido en la

denuncia, es que se decidió comunicar dicha acción política en la forma

mencionada a fs. 1/2. Ello así, toda vez que, como sostienen, forman

parte del mismo frente electoral que los denunciantes.-

III.- Cumplido, dicho traslado y, previo a resolver, se

corrió vista al Sr. Fiscal Electoral, quien sostuvo que se debe ordenar al

partido “Concertación Forja” y a la alianza “Vamos todos a vivir mejor”,

el cese de la utilización de la simbología denunciada.-

En ese sentido, el representante del Ministerio

Público Fiscal dijo que la Alianza transitoria “Vamos todos a vivir

mejor”, no cuenta con la autorización por parte de la alianza “Frente de

Todos”, para la utilización de los símbolos y emblemas registrados por

ésta, lo que puede provocar una confusión en el electorado, infringiendo

así el artículo 38 de la Ley 23.298 (ver dictamen 100/19 obrante a fs.

27/28).

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

IV.- Vueltas las actuaciones a esta sede, las mismas

se encuentran en condición de resolver.-

En primer término, en relación al símbolo y logo

utilizado en las circunstancias denunciada en autos, por la alianza de

distrito “Vamos Todos a Vivir Mejor”, cabe destacar lo siguiente.-

Que, conforme se desprende de las constancias

obrantes en los autos CNE 4180/2019 caratulados “Frente de Todos

s/reconocimiento de alianza electoral -elecciones nacionales 2019-”, a

fs.340/351, con fecha 13 de agosto del corriente año, el Juzgado Federal

con competencia Electoral Distrito Capital Federal resolvió aprobar -a

los fines específicos de la campaña electoral 2019- imagen, tipografía y

logo aportados por la alianza “Frente de Todos” orden nacional.-

En igual sentido, conforme se desprende de dichos

autos, a fs. 118/119, con fecha 21 de junio del corriente año, el suscripto

reconoció a la alianza “Frente de Todos” en el Distrito, otorgándole en

dicha oportunidad, el derecho al uso del logo acompañado (cf. fs. 38 y

83) siendo este de igual tenor al aprobado por el Orden Nacional.-

Que, en este sentido, en lo que hace al uso de la

simbología partidaria, ha sostenido la Alzada en distintas oportunidades

que “(…) el sistema adoptado por la ley 23.298 en materia de nombre

partidario, símbolos y emblemas, tiene por finalidad procurar la nítida

identificación de los partidos políticos y, con ello, preservar la genuina

expresión de voluntad política del ciudadano (…)”.-

Así, ha definido al símbolo partidario como “(…) una

imagen o representación cuyo uso importa una precisa identificación

que tiene por objeto práctico extremar la distinción con respecto a otros

partidos o alianzas y evitar, de ese modo, cualquier posibilidad de

confusión doctrinaria, material o ideológica (…)” (cf. Fallo CNE

4650/2019/CA1 y sus citas).-

Por lo tanto, conforme las constancias obrantes en

autos, las alianzas de orden nacional y de distrito denominadas “Frente

de Todos”, son aquellas que tienen el derecho a hacer uso exclusivo de la

simbología cuestionada en autos.-

V.- Ahora bien, sin perjuicio de ello, de la cláusula

segunda del Acta Constitutiva de la alianza “Frente de Todos” Orden

Nacional se desprende que“(…) los miembros de la presente alianza

manifiestan que expresamente que los derechos a uso e impugnación

sobre el símbolo y la denominación de la misma corresponden

exclusivamente a los partidos JUSTICIALISTA, ENCUENTRO POR LA

DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD, FRENTE GRANDE, DE LA

VICTORIA Y KOLINA, expresando el resto de las agrupaciones

políticas formal renuncia a todo derecho sobre los mismos (…)” (Cf. fs.

298/303 de los autos CNE 4180/2019).-

En función de todo lo expuesto, el logo en cuestión

sólo puede ser utilizado por las alianzas “Frente de Todos” orden

nacional y de distrito.-

VI.- Más allá de lo dicho hasta aquí, en relación a lo

expresado por el apoderado de la alianza “Vamos todos a vivir mejor”,

respecto a que la totalidad de los partidos políticos distritales que

conforman esa alianza, forman parte asimismo del frente nacional

“Frente de Todos”, cabe decir que, la decisión política de conformar en

el Distrito una alianza diferente de aquella, suspendiendo

circunstancialmente sus individualidades y cierto grado de autonomía en

el marco de un determinado proceso electoral, hacen que estemos frente

a dos agrupaciones transitorias diferentes, con plataformas políticas,

símbolos y emblemas distintos, cuestión ésta que hace a una decisión

política partidaria de cada uno de sus integrantes y que de ninguna

manera puede ser analizada por esta sede.-

Sumado a ello, cabe destacar que, en lo que aquí

interesa, el “Partido de la Concertación Forja” no tiene autorización

alguna para hacer uso de la simbología registrada por la alianza

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

transitoria “Frente de Todos”, toda vez que ha renunciado expresamente

a ello al momento de conformación de la alianza mencionada. Ello,

conforme se desprende, no sólo de las constancias de autos, sino también

del Acta Constitutiva de la alianza referida.-

En tal sentido, la jurisprudencia citada, las

constancias de autos y, oído que fuera el Sr. Fiscal Electoral del Distrito;

RESUELVO:

I) HACER SABER a las autoridades de la alianza

transitoria en el distrito “Vamos todos a vivir mejor”, y a las autoridades

del “Partido de la Concertación Forja” de este distrito, que la simbología

registrada por el “Frente de Todos” en el orden nacional y de distrito, es

de uso exclusivo de este último, no pudiendo ser utilizada por otra

agrupación o alianza en el distrito;

II) HABILITESE día y horario inhábil a los fines de

la notificación de la presente.-

Regístrese y hágase saber.-

FEDERICO H. CALVETE

JUEZ FEDERAL

En del mismo la sentencia que antecede fue protocolizada en

SGJ Lex 100. Conste.-

