Fabiana Ríos: “La suerte no está echada”

Por otra parte, la candidata lamentó la ausencia de debate con el resto de los candidatosy candidatas y apuntó a la consistencia de sus propuestas al tiempo que polemizó con el actual Gobierno Provincial. “Nosotros tenemos nuestras propuestas, están en las redes y las estamos haciendo llegar” destacó y aseguró: “Por ejemplo, desde el año 2012, que está sancionada la Ley de cruce por Aguas Argentinas, hasta hoy, no se ha indicado presupuesto para hacer, por lo menos, los estudios de factibilidad, esto implica que hay un déficit desde lo parlamentario. Discutir la Ley Malvinas y anular los pacos Foradori-Duncan y Madrid, son una de las herramientas fundamentales que debe el parlamento llevar adelante”. “Está en estos días Alicia Castro en la Provincia, y estaría muy bueno hablar con ella de esto, porque tanto el Gobierno Provincial como el Nacional han llevado adelante una política sobre Malvinas que ha sido la más Nefasta. Tanto es así, que en el debate (de candidatos a presidente), donde salió el tema de Relaciones Internacionales, siendo Malvinas el único tema con un conflicto internacional que tiene el país, al presidente le pareció que no era relevante hablar”, agregó.

Por otra parte, la Gobernadora Mandato Cumplido hizo hincapié dentro de sus propuestas de campaña en el sub régimen de la ley 19640 que debe ser prorrogado por decreto, sobre las modificaciones que serían necesarias en el mismo y sobre la adecuación que su partido defiende ante las normas del MERCOSUR y su relación con los acuerdos anunciados con la Unión Europea.

Otra de las problemáticas planteadas por la candidata a Senadora como por la candidata a Diputada del Social Patagónico, Malena Teszkiewicz está ligada a la salud. En este orden Ríos planteó: “Hemos hablado en salud de cuestiones que a nosotros nos parecen relevantes y que no tienen que ver solo con Tierra del Fuego sino con el país, con los avances tecnológicos con lo que hemos aprendido como comunidad. Tiene que ver con la Educación Sexual integral, con la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la despenalización del Uso de Cannabis, tanto terapéutico como para el uso personal, y con el auto cultivo legal” y especificó: “Sin auto cultivo legal no se puede avanzar con el cannabis medicinal, la semilla y la planta de cannabis están prohibidas por una Ley Nacional y con eso detienen a la gente cuando le encuentran una planta en la casa, así no se puede acercar la ciencia ni el conocimiento empírico de los últimos 40 años”.

Los derechos laborales también forman parte de las preocupaciones de las candidatas, en referencia a lo cual Ríos remarcó: “No podemos desconocer que las licencias por maternidad de Argentina, de la Ley de Contrato de Trabajo, están por debajo de los convenios que el país ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo, y que hay que adecuar esa normativa también a otra legislación que son los diversos tipos de familia, que el mismo parlamento ha dictado. Tenemos leyes que están por detrás de la misma normativa que nuestro Parlamento ha dictado. Hay muchísimo para hacer, mucho para mejorar y mucho para discutir en términos de lo que ha pasado estos últimos 4 años en la Argentina”.

De cara a las elecciones que se desarrollaran en pocos días, la candidata a Senadora finalizó: “El desafío es saber y decidir que en el Senado deben poder sentarse los que mejor representen los intereses de la provincia. Es la cámara Federal por excelencia donde cada provincia tiene tres representantes no importa el tamaño que tenga. Tiene una incidencia importante en lo político el Senador y además sea lo que suceda en la elección presidencial, es importante poner en agenda nacional, como prioridad, a Tierra del Fuego. Si la mayoría de las provincias son del Frente de Todos, va a ser difícil poner en prioridad a una Provincia con poca incidencia electoral. También, dar vuelta esas decisiones políticas que nos perjudicaron tanto como provincia va a ser una tarea difícil. Por eso necesitamos, que la representación, sea una representación genuina, que exprese los intereses de nuestra provincia”.