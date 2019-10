El presidente de IDEA abrió el 55° Coloquio y convocó a los acuerdos multisectoriales y a una agenda país para alcanzar el desarrollo sostenible de la Argentina

Buenos Aires, 16 de octubre de 2019. – El 55º Coloquio IDEA, “A los Hechos” comenzó con las palabras de Gastón Remy, quien convocó a “sostener una agenda para definir políticas de Estado a largo plazo”. A continuación, María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de un bloque en el que repasó la gestión de los últimos 4 años de dicha provincia.

Gastón Remy dio la bienvenida en el auditorio con asistencia record en el Hotel Sheraton y brindó un discurso en el que hizo hincapié en la urgencia de arribar a acuerdos para superar la situación actual del país y establecer una agenda de crecimiento sostenido. En este sentido, expresó que “No hay espacios para egoísmos ni miradas parciales. No hay país viable si uno de cada tres argentinos se queda afuera del sistema”.

Remy enfatizó la consistencia de IDEA como espacio que desde hace 60 años incentiva el diálogo abierto y plural a partir de una agenda que colabora en lograr consensos en tres ejes prioritarios: la calidad institucional, integración social y el desarrollo económico sostenible. “IDEA llama a trascender las diferencias políticas e ideológicas. Entendemos que el desarrollo económico sostenido de la Argentina durante los próximos 20 años es la solución para crear nuevos empleos y disminuir la pobreza, algo que sólo será posible con educación, un marco competitivo y el fortalecimiento de la justicia.”, afirmó Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas Argentina.

El lema de esta edición, “A Los Hechos” es un llamado a todos los sectores a trabajar y comprometerse para construir colectivamente un proyecto estratégico de país. En esta línea, IDEA pensó el 55° Coloquio con el objetivo de ofrecer un espacio de diálogo e interpelación para proponer acciones. Para finalizar, Remy consideró que “Somos la voz activa del empresariado, con más de 500 empresas socias, que en conjunto generan más del 50% de la actividad económica. Este es el momento de la prudencia, pero también de la firmeza para sostener las convicciones que nos representan como institución. Tenemos la misión de inspirar y de sembrar visión de futuro”.

Al finalizar su exposición, Remy se refirió a las próximas elecciones presidenciales y destacó que “el próximo presidente tendrá que construir acuerdos y cimientos que trasciendan a los gobiernos de turno”.

Posteriormente la gobernadora María Eugenia Vidal presentó el balances de su gestión en el sistema de salud, educativo, de seguridad e infraestructura y expresó los desafíos que deberá atravesar a futuro la provincia de Buenos Aires.

Vidal expresó: “Cuando asumí decidimos establecer dos prioridades para gobernar, que puedo resumir en dos verbos: ‘estar’ y ‘hacer’. El ‘estar’ se tradujo en recorrer los 135 municipios de esta provincia, por lo menos 3 veces. Ese ‘estar’ no alcanza si no viene acompañado del hacer. Hacer no es sólo lo urgente, implica también tener una mirada a largo plazo.”

Además, consideró que durante su gestión todas las leyes relevantes salieron por consenso y valoró el Coloquio como un espacio de encuentro, en el que “tenemos la oportunidad de aprender y de ser mejores”.