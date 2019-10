EL INTENDENTE MELELLA CELEBRÓ LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO FEDERAL DE MUJERES Y DIVERSIDAD DE FORJA.

En este sentido, el Jefe Comunal expresó que “celebro este tipo de convocatorias” y aseguró que “tanto desde el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández como desde el Gobierno Provincial que llevaremos adelante hay un compromiso muy grande de avanzar hacia un país igualitario, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades”.

“Creo que nos merecemos una Argentina que no discrimine, una Tierra del Fuego que no discrimine y dirigentes que entiendan que somos todos y todas iguales en la diversidad”, recalcó.

Finalmente, Melella subrayó que “creo que juntos podemos construir un país de todas y todos, así que felicito a las organizadoras y participantes de este evento y celebro que se lleven adelante acciones como esta”.

Cabe señalar que sobre el tema encuentro federal de mujeres y diversidad, en la provincia se llevaron a cabo 3 encuentros, uno en Ushuaia encabezado por la Gobernadora Bertone, Otro en Rio Grande, organizada por FORJA que supuestamentre forma parte del FRENTE DE DE TODOS y un tercer encuentro en Tolhuin que nada tiene que ver con los dos anteriores.

LA pregunta del millón de dolares es, ¿quien es quien en el Frente de Todos?, porque hacen actos separados se son el mismos Kirchnerismo, o ya tenemos que hablar de dos kirchnerimos, ¿que hacia Von Der Thusen, en la reunión del Peronismo y el Frente de Todos, ayer en Tolhuín.

Hay una sociedad que no puede creer lo que está viendo, una sociedad cada vez mas confundida, con mas incertidumbre y el miedo que significa no saber nada o lo que es pero saber que nada va a cambiar, ni en el corto ni el mediano plazo porque la clase política aun no entendió nada.