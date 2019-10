El debate fue una telenovela vacía de contenido.

Lun 14/10/19.- Lo que vimos millones de argentinos, este domingo a través de la televisión púbica comenzamos observando como todo se desbarrancaba en menos de un segundo y de ahí en más todo fue una gran demostración de cómo prometer nada, de cómo no tratar los temas importantes, y de quedar como los protagonistas de una telenovela de ciencia ficción.

Para los que creemos que todo funciona bien cuando hay fondos, y hoy con un endeudamiento de 37 mil millones de deuda, el dólar a 60 pesos, 5 millones de pobres, casi el 50% por debajo de la línea de pobreza, es imposible creer nada de lo que dijo en esta puesta en escena. Inflación, ni se mencionó

Anoche se evitó de todas las formas hablar de pérdida de empleo, de desindustrialización, de creación de empleo y como se iba a hacer, de economía cerrada o abierta de exportaciones e importaciones.

Uno de los argumentos más utilizados fue “con este formato de debate no se podía”, bueno no hubo debate tampoco, sino exposiciones de 30 segundos en la que a muchos les sobró tiempo, 30 segundos en medio de la peor crisis de los últimos 50 años, sobran 30 segundos para hablar del escenario argentino y esos son los candidatos a presidente.

Chicanas, respuestas sin sentido, como si fuera el presidente de otro país, el otro agresivo y diciendo mejorar o cambiar lo que no pudo en 12 años, lo que todos sabemos, lo que todos vivimos, la invitación, fuera de todo contexto a comenzar una época de crecimiento, con más de 2 millones de desocupados.

Increíble por donde se lo mire, no se habló en ningún momento de los niños que no comen en este país, que genera alimentos para 400 millones de personas, se hizo referencia a un pasado de 70 años, sin embargo ninguno de los presentes se hizo cargo, ni de eso ni de la corresponsabilidad en la caída de argentina al fondo del tarro.

El recorte a la ciencia y el conocimiento, la salud tratando enfermedades del siglo XVIII, la comparaciones con Chile o Perú, fue todo demasiado sacado del contexto real.

Energías alternativas otro tema para la próxima, encuestas en twiter que señalaban lo contrario al resultados contradictorios con las PASO de hace dos meses, en fin todo un show donde los pobres seguramente serán más pobres, porque la deuda hay que pagarla y eso lo saben todos, entonces como se sale de esto, con otra acción que no se mencionó en ningún momento, TRABAJANDO.

Pero los 6 que estaban parados ahí en sus perfectos atriles saben que si a este pueblo le pedís esfuerzo estás perdiendo votos, entonces uno imagina que vuelven los planes, que vuelve el subsidio y que nuevamente 18 millones de personas vivirán de lo que aportan el sector privado y las exportaciones, para sostener el enorme gasto público al que se le piensa agregar otro ministerio. No hay forma técnica de sacar esto adelante de esta manera.

Anoche se habló para el 46% de los votantes del CABA y gran Buenos Aires, no fue federal, no fue para todos, entonces el resultado dependerá de los que allí decidan y como ya sabemos a esta clase política solo le interesa llegar, después vemos cómo hacemos, mientras tanto 30 segundos sobran para una mentira, 30 segundos son una eternidad para decir la verdad.

Pero atención, no es que los candidatos no tengan una sola idea o propongan arancelar la universidad, o calificar como un curro a los derechos humanos, cuando el derecho humano a un trabajo digno, a un plato de comida no están en la conversación.

Todo eso fue porque el formato del debate fue horrible, porque no había periodistas del interior, porque se permitió mentir descaradamente ante un pueblo hambriento, porque se permitió mentir ante un pueblo sin trabajo, ante un pueblo endeudado hasta el cuello, y con un futuro incierto, que ninguno de los 6 puede solucionar en el tiempo que un niño se muere desnutrido.

Esta primera demostración de lo que viene en cualquier caso ha sido un balde de agua fría para millones de argentinos, y saben porque?, porque nada hace suponer que ninguno de ellos pueda prometer nada, porque no depende de ellos, sino del FMI y el que diga que tiene la solución también miente porque primero habrá que pagar 37 mil millones de dólares y después se puede comenzar a prometer algo que se pueda cumplir, solo algo.

Armando Cabral