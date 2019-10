El Consejo de la Magistratura acaba de rechazar el jury contra la jueza Maiztegui Marcó.

“El Consejo de la Magistratura acaba de rechazar el jury contra la jueza Maiztegui por sus dichos negacionistas sobre la dictadura presentada por mi.

Otra más de la impunidad judicial de TDF. Se los quería contar antes que sea Noticia”. Esto sostuvo Moisés Solorza al enterarse de la decisión del superior tribunal de justicia.

Este es uno de los twits de la jueza Maiztegui de Marcó reivindicando a las fuerzas armadas durante la dictadura.

Felicitas Maiztegui @FelicitasMM66 Por escribir lo que pienso, en relación a los terroristas bajo distintas organizaciones que, obligaron a la democracia de entonces a solicitar a los militares, a pedido del pueblo argentino, que intervengan contra la guerrila iniciada por los revolucionarios para asumir el mando.

Felicitas Maiztegui @FelicitasMM66 Pisen mi juicio político y que me expulsen del Poder Judicial de Tierral del Fuego, por trabajar de juez. Ello a criterio de mentes demagógicas y cooptadas dicen que no puedo ni debo opinar sobre la historia, que es lo que he hecho hasta donde soy consciente.

Indudablemente este fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia pone en tela de juicio la imparcialidad del mismo y pareciera que da lo mismo todo.