DURÉ: “LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO SE VA A DAR CUANDO TENGA ESTADO PARLAMENTARIO”

De esta manera, la edil en declaraciones radiales expresó que “Nos encontramos con un presupuesto con disminuciones considerables en relación a cómo se venían aumentando las partidas año tras año” y agregó “Se puede ver reflejado en el total general, donde se pasa de un aumento del 47% de 2018 a 2019 y un aumento proyectado del 36% de 2019 a 2020, y esto al menos llama la atención”.

“Siempre sostuve que el área social debe ser transversal a todo el presupuesto, más aún teniendo en cuenta la situación económica actual, por lo que no comprendo la lógica en bajar notoriamente el porcentaje a diferencia de lo que se estipuló para 2019, teniendo en cuenta los datos que se expresaron desde la actual gestión municipal donde se habla de 6000 personas más en asistencia social” y aseguró “Con el presupuesto designado para el año que viene, contener a todas esas familias sería imposible y eso me preocupa”.

En relación a la obra pública “Estamos viendo una disminución de 150 millones de pesos, sumado a que estamos hablando de un alto porcentaje que se destina a redeterminaciones de los precios de las obras ya en marcha, con lo cual lo que queda es mínimo para pensar en proyectar nuevas obras para la ciudad”, sostuvo Duré.

La edil, también hizo referencia a lo asignado a los recursos del inciso de personal y dijo que “Es contradictorio, en el presupuesto la actual gestión municipal estipula un incremento del 17%, pero aumenta la planta en un 7%, pasando de 1730 a 1850, lo que reflejaría un aumento salarial del 0% para el 2020, por lo que es uno de los puntos fundamentales a analizar en lo que serán las reuniones en la Comisión de Presupuesto”.

En cuanto al Transporte Público, Duré objetó “Me resulta por demás llamativo en principio el aumento del 100% en el subsidio para la empresa, pero además, más llamativo me resulta el no tener un detalle discriminado de ese aumento como se lo estableció en los presupuestos anteriores” y continuó “Desde la empresa declararon públicamente que no han solicitado un aumento tal y que están dispuestos en este momento en asistir al Concejo Deliberante para dar su postura, algo que estamos esperando desde el inicio de la prestación del servicio, por lo que también serán convocados”.

Duré confirmó que convocará al área de Finanzas del actual Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo electo y a los concejales electos una vez que el proyecto de Presupuesto 2020 tome estado parlamentario, “Tenemos que respetar los tiempos legislativos, una vez que el Presupuesto tome estado parlamentario podemos comenzar con su análisis formal en la Comisión de Presupuesto, a la que convocaremos a todos y todas, mientras tanto seguiremos trabajando con un nuestros equipos técnicos”.

Para finalizar, Duré como presidente de la comisión de presupuesto sostuvo que, “tenemos que llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad y repensar este presupuesto para que contenga a todos los riograndenses en todas las áreas” y concluyó, “tenemos la posibilidad de trabajarlo, analizarlo y modificarlo”.