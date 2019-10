Cinco cosas que tenés que saber sobre el Encuentro Plurinacional en La Plata

Todos los años miles de mujeres recorren el país para encontrarse a debatir, charlar, marchar y demostrar cuánto poder tiene este movimiento. Los Encuentros Nacionales de Mujeres crecen a medida que pasan los años y este que es el trigésimo cuarto, no se queda atrás.

Así como no hay un solo feminismo sino que hay muchos, hay también variedad de miradas y lecturas a la hora de serlo. Las divisiones y fragmentos de este que es, sin ánimo de soberbia, el movimiento político más amplio, heterogéneo y fuerte de, al menos, la última década, son a su vez debates que enriquecen esa horizontalidad tan característica de los feminismos.

Este año lo que está en disputa es nada más y nada menos que el nombre. La idea es que pase de ser “Encuentro Nacional de Mujeres” a “Encuentro Plirunacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y no binaries”. Desde la campaña #SomosPlurinacional, que agrupa diversas organizaciones, se busca romper con la categoría “mujer” para abrir a otras identidades que no se sienten representadas por ese concepto. Pero hay resistencia entonces hubo confusión y puja entre los espacios de organización.

Aún así, el Encuentro sucederá, como todos los años desde 1986. Y esta vez será en una de las ciudades más importantes del país. Desde el sábado 12 hasta el lunes 14, La Plata se llenará de mujeres que llegarán en micros, en tren, en auto y hasta en moto para gritar y exigir, una vez más, el derecho a una vida sin violencia.

Este evento, que es uno de los más movilizantes dentro del Movimiento de Mujeres, tendrá distintas actividades, los clásicos talleres, fiestas, ferias y muchos eventos culturales que valen la pena ver. La Plata es un punto clave y específico. Es una ciudad grande y con el suficiente peso político como para ser influyente a la hora de demostrar poder.

Filo.News formó un equipo de trabajo que estará en el lugar desde el principio para poder mostrar todo lo que sucederá y también para informar y animar a quienes, por vergüenza o por no estar alineadas a ninguna fuerza política o movimiento militante, no se animen a participar. El Encuentro es un espacio para todas las feminidades, militen o no en algún espacio, sean o no feministas, estén o no al tanto de todo.

En esta nota te damos cinco claves para que entiendas de qué va, cómo llegar, dónde comer y cómo cuidarte.