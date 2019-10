BOLETA COMPLETA DEL FRENTE DE TODOS BERTONE EXPUSO LAS PROPUESTAS DEL FRENTE DE TODOS A LOS VECINOS DE USHUAIA

Con una asistencia de más de 150 vecinos la Gobernadora Rosana Bertone habló sobre la situación nacional y la crisis que atraviesa la Argentina. También destacó las propuestas de Alberto Fernandez y Cristina Fernández de Kirchner e instó a acompañar a la lista completa del Frente de Todos.

La Gobernadora y Candidata a Diputada por el Frente de Todos, Rosana Bertone, expresó que “quiero ocupar una banca porque tengo la necesidad política de defender lo que hicimos”.

Tras destacar que “hay compañeros que han puesto mucho esfuerzo en estas obras, programas y proyectos y eso hay que defenderlo porque es de la gente”.

“Cada uno de los compañeros y vecinos es muy importante para la provincia y es un trabajo de todos poder sostener el Gobierno Peronista de Walter Vuoto hoy en Ushuaia y de que en 4 años podamos volver a gobernar la provincia” expresó.

Bertone habló sobre Alberto Fernández y recordó que “antes de su candidatura lo invitamos a la provincia y confío en él. Es una persona muy buena y con mucho conocimiento” y agregó que “siempre ha trabajado con el corazón y he podido ver como disfruta atender a la gente y reunirse con vecinos”.

La Mandataria también reflexionó sobre “el apoyo que le brindan al modelos de país que propone Alberto Fernández los candidatos que proponen cortar boletas es nulo, buscan conseguir votos para sí mismos pero, no buscan aportar al modelo de país y al desarrollo de la argentina”.

Respecto de los Candidatos Fueguinos a la Cámara de Diputados, Bertone expresó que “Nato Ojeda ha realizado un trabajo excepcional en su carrera y merece esta oportunidad y Cecilia Fiocchi tiene esa energía de la juventud y el conocimiento para llevar adelante justamente las propuestas de y para nuestros jóvenes”.

Junto a Javier Eposto repasaron los realizado en la provincia en estos 4 años de gestión y los proyectos que se piensa acompañar desde las figuras legislativas a las que están postulados para las elecciones de este domingo 27 de octubre.

Por su parte Eposto señaló que “por nuestra casa, la No Me Olvides, han pasado muchos compañeros que nos han dejado enseñanzas como Nato Ojeda, Cecilia Fiocchi y Dalmiro Naselli, entre otros” y agregó que “esperábamos hace tiempo esta oportunidad de tener a nuestra dirigente Rosana Bertone”.

“La he visto trabajar tanto desde las cámaras como siendo Gobernadora y nos ha enseñado muchísimo. Creemos que este domingo la gente nos va a volver a acompañar una vez más para poder seguir trabajando para el crecimiento de nuestra provincia” concluyó Eposto.