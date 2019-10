Bertone:”“Lo vuelvo a invitar al gobernador electo Gustavo Melella a reunirnos para trabajar”.

La mandataria manifestó que el balance de los comicios es “positivo, pero esperábamos otros resultados a nivel nacional” ya que “trabajamos muchísimo para ello” pero entendió que los guarismos registrados en Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos generaron que el triunfo del Frente de Todos no haya sido mayor a nivel nacional.

“Uno esperaba un resultado más importante” reconoció, “sobre todo por el apoyo a las medidas que hay que tomar a futuro” pero consideró igualmente que el poder ha quedado “muy equilibrado” con lo cual “Alberto (Fernández) va a tener que hacer un esfuerzo enorme, cosa que ya está haciendo”.

Bertone aseveró que su principal objetivo en el Congreso de la Nación es “representar y defender a todos, tanto a los que me votaron como a los que no lo hicieron” porque “la gente sabe cómo he trabajado cuando era diputada nacional” aunque “éste es un momento más difícil porque la Cámara de Diputados ha quedado con una composición compleja”.

De todos modos consideró que “se puede hacer mucho y que se tienen que generar los consensos necesarios como para que Alberto (Fernández) pueda ir tomando las medidas que crea necesarias para reactivar la economía del país”.

La gobernadora advirtió que “el país está en una situación muy crítica” cuya salida requiere “de la unidad, primero del espacio que se construyó y luego de todos los argentinos” con lo cual “hay que salir imperiosamente de la grieta, dejando de lado el constante tironeo en el que hemos estado todo este tiempo”.

Consideró también que “la paz social es muy importante, porque nosotros no podemos vivir una situación como la que se registra en Chile, o como la que tuvo Ecuador; porque ya la hemos tenido en el 2001 y ha sido dramático”.

En el orden provincial opinó que “hicimos una buena elección y los votos que tengo se vieron reflejados en las urnas, ayer” y que se trata de “un porcentaje que no es menor ya que les saqué una diferencia importante a las demás fuerzas políticas; y en el caso de los senadores también veíamos un trabajo importante realizado”.

Nueva invitación a Melella

Respecto de la relación que mantendrá con su sucesor en la provincia manifestó que “lo vuelvo a invitar al gobernador electo Gustavo Melella a reunirnos para trabajar en una transición ordenada” porque es algo que “se lo merecen los fueguinos” y observó que “ya pasó el tiempo electoral”.

“Así como Fernández se pudo encontrar con Macri, a mí me encantaría encontrarme con Gustavo Melella para trabajar de una manera distinta” insistió, y pidió “dejar de lado cualquier diferencia”.

En ese sentido recordó que “lo he invitado en muchas oportunidades y lo voy a volver a hacer” esperando tener otra respuesta “porque ahora ya no hay lógicas electorales”.

En su caso, dijo, “trabajo todos los días para sacar la provincia adelante” y que por ello “traté de hacer una campaña austera, mínima, porque no puedo descuidar la gestión, para que no se corte la cadena de pago a proveedores, para que se puedan pagar los sueldos, las jubilaciones; y continuar con las obras iniciadas; además de recuperar los recursos que debe enviar la Nación”.