AFARTE ratificó que no habrá aumentos para la UOM.

A través de un comunicado dado conocer en el día de hoy la Asociación de Fabricas Argentinas Terminales de Electrónica, (AFARTE), ratificó que no habrá aumentos salariales para la UOM porque se mantiene vigente el acuerdo firmado en 2017 mediante el cual se congelaban los salarios hasta el 2020 a cambio de no despedir personal cuestión esta que no se cumplió ya que en el sector electrónico se perdieron mas de 6000 puestos de trabajo solo en Rio Grande.

Al respecto el secretario general de la UOM, Oscar Martinez adelantó que si no hay paritarias comenzaran a llevar a cabo medidas de fuerza.

Vigencia de los acuerdos hasta 2020

Buenos Aires, 11 de octubre de 2019. AFARTE. En referencia a algunas declaraciones de la seccional Rio Grande de la UOM, sobre una posible reapertura de negociaciones paritarias, desde esta asociación consideramos necesario reafirmar que continuamos en plena vigencia del acuerdo por la productividad y el empleo firmado el 13 de noviembre 2017. Asimismo, en atención a la crisis económica que ha transitado nuestro país durante el 2018, este entendimiento tuvo una adenda de recomposición salarial firmada en febrero de 2019. Ambos acuerdos vencen en 2020 y hasta entonces no existe margen para ninguna negociación salarial.

Desde el sector empresario somos respetuosos de las demandas de los trabajadores, afectados por la inflación pero es imposible ignorar que el bajo nivel de actividad en nuestras plantas, fruto de una caída general del consumo, hace que no exista ninguna posibilidad de salir de lo acordado.

Estamos trabajando, en promedio, al 50% de nuestra capacidad instalada. En 2017, con un promedio de 8 mil trabajadores, fabricamos 10,6 millones de celulares, 3,2 millones de televisores y más de 1 millón de acondicionadores de aire. Desde entonces, a partir del acuerdo, las dotaciones efectivas se han mantenido casi en su totalidad (excepto por los retiros voluntarios) y en 2019 los niveles de producción serán los más bajos de los últimos 9 años. Se estima cerra el año con 7 millones de celulares (-33% vs 2017), 2 millones de televisores (-37% vs 2017) y 700 mil acondicionadores de aire (-30% vs 2017).

Desde mediados de 2018 que los indicadores de consumo, y consecuentemente de producción, están en caída. La comparación interanual del primer semestre 2019 reporta una baja de -23% para celulares, -71% para televisores y -37% para aires. Las cifras evidencian un escenario crítico en el que tanto las empresas como los trabajadores deben hacer esfuerzos para sobrevivir, y además, no se espera una reactivación del consumo en lo que queda de 2019 que pueda generar una reversión de esta tendencia.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, ratificamos que el objetivo de AFARTE y de este acuerdo colectivo es sostener la industria de Tierra del Fuego y el trabajo que ella genera. Es por ello que mantenemos un diálogo permanente con los trabajadores a través de sus representantes, y en esas conversaciones se está discutiendo actualmente la modalidad de pago del bono definido por Decreto 665/2019, tomando como referencia el acuerdo de la UOM nacional con las cámaras.

en las nuevas reglas, Afarte incorporó la posibilidad de suspender trabajadores con el pago del 70% del sueldo, hasta un máximo de 90 días al año y reducir las jornadas, garantizando 140 horas mensuales. Si bien desde agosto, pese a que no estaba en el acuerdo, sindicato y empresas negociaban suspensiones en casos puntuales, desde febrero se legalizó la situación.

El presidente de Afarte dijo: “los despidos no serán con causa, recibirán la indemnización y los puestos serán repuestos, tal cual el acuerdo firmado”. La situación en la Isla es compleja Carrier, BGH, Electrofueguina, Digital Fueguina tienen personal suspendido, Philips tiene reducción de jornada y Brighstar está analizando que modalidad elegirá.