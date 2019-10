55° Coloquio de IDEA “A los hechos” 16, 17 y 18 de octubre de 2019 Hotel Sheraton – Mar del Plata

Miércoles 16 de octubre

19:30 Cocktail (Foyer Salón V. Sarsfield, P.B.)

20:15 a 20:30 Palabras de Apertura

Gastón Remy, Presidente de IDEA y Ceo de Vista Oil & Gas Argentina

20:30 a 21:00 Balance y desafíos en la Provincia de Buenos Aires

Maria Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires

21:00 a 22:00 Desarrollo de la cena

22:00 a 23:00 Un solo país: pensándonos como parte de lo mismo

Miguel Blanco, Coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Director de IDEA y Director

General de Swiss Medical Group

Héctor Daer, Secretario General de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA)

y Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Graciela Fernández Meijide, actual Presidente del Club Político Argentino

Moderador: Jonatan Viale, Politólogo

Jueves 17 de Octubre

09:00 a 09:25 A los hechos: los acuerdos para una Argentina posible

Federico Procaccini, Presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank

09:25 a 10:05 Futuro. Empresarios, liderazgo y contagio

Federico Braun, Presidente de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia (Supermercados

“La Anónima”)

Carolina Castro, Empresaria Autopartista y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA

2

Marcos Galperin, Fundador y Ceo de Mercado Libre

Moderadora: Mónica Gutiérrez, Periodista

10:05 a 10:30 La innovación como condición de nuestro futuro

Chris Colbert, Former Managing Director at Harvard Innovation Labs, Managing Director at

MINT Labs & CEO at One Eighty Global Innovation

10:30 a 11:10 COFFEE BREAK 11:10 a 12:35 A los Hechos: hay un mañana cuando hay educación para todos

La situación de la educación en la Argentina

Silvia Bulla, Directora de IDEA y Presidente de DuPont Argentina.

Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación

La mirada de los representantes de la política

Claudia Elisabeht Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Daniel Filmus, Diputado Nacional.

Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República

Argentina.

Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.

Moderadora: Luciana Vázquez, Periodista especializada en educación, columnista, Diario La

Nación.

La mirada de los empresarios

Roberto Alexander, Director de IDEA y Presidente y Gerente General de IBM Argentina.

Mariano Narodowski, Profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella.

12:35 a 12:55 El país que viene: visión y planes de los candidatos a presidente

Roberto Lavagna, candidato a presidente de la Nación por Consenso Federal.

13:10 a 14:45 Qué esperan los ejecutivos de nuestro país

(Salón Victoria Ocampo)

Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL

Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

3

13:10 a 14:45 Acuerdos por una visión sustentable

Diego de Leone, CEO de Natura Argentina

Gustavo Gómez, Gerente General de Grupo GIRE

Javier Lozada, Secretario General para el Cono Sur y Latinoamérica del Grupo Danone Moderador: Laura Ge, Miembro del Comité del 55° Coloquio y Senior Executive Advisor de

Grupo Sancor Seguros

(15 minutos de movilización del almuerzo a la plenaria)

15:00 a 15:15 A los hechos: el rol central (y pendiente) de la mujer

Rosario Altgelt, Vicepresidente 1° de IDEA y Gerente General de LATAM Airlines Argentina

Juliana Iriart

15:15 a 15:30 Pensado la inclusión desde los alimentos

Ady Beitler, Co-fundador y CEO, Nilus. Narda Lepes, Cocinera

15:30 a 16:50 A los hechos: generando empleo inclusivo ganamos todos

La situación de la pobreza en la Argentina: Agustín Salvia, Director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la

Universidad Católica Argentina

Moderadora: Gala Diaz Langou, Directora de Protección Social de CIPPEC (Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

TED: El caso Medellín.

Sergio Fajardo, Ex Gobernador de Antioquia y Ex Alcalde de Medellín

Generando empleo inclusivo ganamos todos:

Lalo Creus, Fundador y referente de la asociación civil Identidad Vecinal

Sergio Kaufman, Tesorero de IDEA y Presidente de Accenture para Sudamérica Hispana.

Fernando “Chino” Navarro, Movimiento Evita

Graciela Ocaña, Diputada Nacional Partido Confianza Pública, Cambiemos

Moderadora: Gala Diaz Langou, Directora de Protección Social de CIPPEC (Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

4

16:50 a 17:00 Haciendo de la tecnología un factor inclusivo

Mateo Salvatto, Fundador de Asteroid Technologies y Creador de Hablalo

17:00 a 17:30 COFFEE BREAK

17:30 a 18:50 A los Hechos. Cumplir la Constitución: el gran desafío.

Entrevista 1: Guillermo Oliveto, Fundador y CEO de Consultora W por Veronica Cheja, CEO y

Fundadora de Urban Grupo de Comunicación.

Entrevista 2: Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional por Guillermo

Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados.

Entrevista 3: José Eduardo Abadi, Médico Psiquiatra y Psicoanalista por Paula Altavilla, Latin

America South Region Director de Whirlpool.

Guillermo Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados

Moderador: Claudio Savoia, Editor de Política y Justicia del diario Clarín

20:00 a 23:30 Noche HSBC y Zurich

Viernes 18 de Octubre

07:30 a 08:45 Desayuno de espiritualidad

Veronica Cheja, Miembro del Comité del 55° Coloquio y CEO y Fundadora de Urban Grupo de

Comunicación

Guillermo Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados

Guillermo Murchison, Presidente del 43° Coloquio de IDEA y Miembro del Comité de Ética y

Conducta de IDEA

Moderadora: Silvia Bulla, Directora de IDEA y Presidente de DuPont Argentina.

(15 minutos de movilización del desayuno a la plenaria)

09:00 a 09:25 Justicia eficaz, la llave hacia la calidad institucional

Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

5

09:25 a 10:25 Acuerdos: el rol de los medios

Hernán de Goñi, Director Periodístico de El Cronista Comercial

Daniel Hadad, Fundador y propietario de Infobae e Infobae América

Ricardo Roa, Editor General Adjunto del diario Clarín

Fernan Saguier, Subdirector Periodístico de Diario La Nación

Nora Veiras, Directora periodística del diario Página12

Edi Zunino, Director de contenidos digitales y audiovisuales de Editorial Perfil

Moderador y cierre: Ernesto Tenembaum, Periodista y escritor

10:25 a 10:55 COFFEE BREAK

10:55 a 12:45 A los hechos: el trabajo como elemento transformador de todo.

La Argentina en el espejo del mundo:

Jorge Becerra, Managing Director & Senior Partner de Boston Consulting Group

Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

(UTDT), fundador y director académico del Centro de Políticas Públicas basadas en la Evidencia

(CEPE-DiTella), fundador y CEO de Elypsis

María Luz Vega Ruiz, Consejera Especial del Departamento de investigación de la OIT

Moderadora: Elizabeth Peger, Editora de Política, Opinión e Internacionales en El Cronista

Comercial

Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas:

Alejandra Darín, Actriz y Presidente de la Asociación Argentina de Actorxs

Javier Goñi, Gerente General de Ledesma

Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina

Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República

Argentina.

Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria.

Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado

Nacional.

Moderadora: Elizabeth Peger, Editora de Política, Opinión e Internacionales en El Cronista

Comercial

El trabajo como prioridad de Estado:

Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación

6

(15 minutos de movilización al almuerzo)

13:00 a 14:45 Almuerzo multisectorial “A los hechos”

(15 minutos de movilización del almuerzo a la plenaria)

15:00 a 16:05 A los hechos: la competitividad y los dilemas de la próxima economía

La competitividad y los dilemas de la próxima economía

Ricardo Arriazu, Economista y Socio fundador de Arriazu Macroanalistas

Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de ECO GO

Rodolfo Santangelo, Presidente de MacroView S.A.

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción de Diario La Nación

16:05 a 16:25 La economía argentina, entre la urgencia y la estrategia

Hernán Lacunza, Ministro de Hacienda de la Nación (en vivo por videoconferencia)

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción de Diario La Nación

16:25 a 16:35 Conector

Francisco C. Ortega, Director de IDEA y Senior Partner, Managing Partner de McKinsey &

Company.

16:35 a 17:10 COFFEE BREAK 17:15 a 18:00 El país que viene: visión y planes de los gobernadores Arabela Carreras, Gobernadora electa de la Provincia de Rio Negro.

Omar Gutiérrez, Gobernador de la Provincia del Neuquén.

Gerardo Morales, Gobernador electo de la Provincia de Jujuy.

Rodolfo Suárez, Intendente de la Ciudad de Mendoza y Gobernador electo de la Provincia de

Mendoza.

Moderador: María O´Donnell, Periodista y escritora.

18:00 a 18:20 El país que viene: visión y planes del Presidente

Mauricio Macri, Presidente de la Nación Argentina (en vivo por videoconferencia)

20:30 a 23:30 Cena de Cierre

Vox Pop