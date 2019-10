1 de cada 2 pymes afronta deudas que no puede pagar

La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales – ENAC – como resultado del informe del tercer trimestre de 2019. En la misma se relevaron 614 emprendimientos, principalmente de la región AMBA (70% del total) pero con creciente participación federal. En este trimestre se recolectaron respuestas de 22 provincias (se destacan 4% de Córdoba, 5% de Mendoza, 5% de Santa Fé, 2% Chubut, 2% Río Negro y 2% Tierra del Fuego).

Consultadas sobre el endeudamiento un 48,4% de las pymes se ha endeudado durante el tercer trimestre del 2019, y un 37,7% lo ha hecho para afrontar gastos corrientes lo que demuestra la fragilidad de un tercio del sector de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el tipo de endeudamiento que pesa sobre las pymes se puede discriminar en un 39,4% cómo impositivo, un 41,6% de otros orígenes, sobre el cual queremos destacar la alta componente de crédito privado no bancario, es decir, a prestamistas o financieras. Conforman el total de las deudas un 13,5% con proveedores y un 3,5% con servicios públicos.

En particular y consultados sobre si puede afrontar los compromisos contraídos un 50,5% de las pymes tiene deudas que no pueden pagar de las cuales un 19,9% corresponden a deudas impositivas, un 20,7% a múltiples orígenes, créditos privados bancarios y no bancarios, un 6,8% con proveedores y un 1,8% con servicios públicos.

En este sentido un 35,5% de los encuestados ha sido demandado o intimado por sus compromisos. En primer lugar con un 11,2% de los casos es la AFIP la principal reclamante sobre las pymes, un 6,2% por los créditos privados bancarios y no bancarios, un 9,3% ha ingresado a una moratoria o está negociando un plan de pagos, y finalmente, un 8% considera in limine que le llegue un reclamo.

En síntesis 1 de cada 3 pymes se encuentra en estado de morosidad por deudas.

Desde ENAC queremos alertar por las deudas contraídas con prestamistas o financieras privadas en mora que se trasladan al plano de la seguridad física de las personas, tanto comerciantes como industriales

En el marco de un endeudamiento generalizado del sector un 92,7% de las pymes está de acuerdo con una moratoria. En particular un 65,3% considera que debe ser con quita de intereses y multas.

La Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo determinar variables cualitativas y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno además de conocer la expectativas de los empresarios nacionales con respecto a la marcha de la economía real de la Argentina.

Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino

El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino se creó para representar políticamente a las empresas que viven del mercado interno. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME