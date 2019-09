Verónica González:” Porque la presidenta de la comisión de presupuesto no le pasa toda la información al intendente electo?

Viern 20/09/19.- La edil de FORJA se mostró desorientada al ser consultada sobre la falta de información que plantea el equipo de transición del intendente electo Martin Pérez, cuando la presidenta de la comisión de presupuesto cuenta con todos los datos de los poderes del estado municipal, Municipio, Tribunal de Cuentas, Concejo Deliberante, y Juzgado Faltas. ¿No habrá dialogo entre ellos?, no lo creo, disparó.

“Me sorprende y esto hay que decirlo porque sino no se entiende o parece que hay una negación a la entrega de información, cuando la realidad es que la concejal presidente de la comisión de presupuesto pertenece al mismo sector que dice no contar con esa información, todo lo referido a presupuesto pasa por sus manos.”.

“Además toda la ciudad sabe que todas las obras se hicieron con fondos propios, incluida la plata de El Tropezón porque el Fideicomiso Austral no envió los 60 millones de pesos y la provincia le adeuda 285 millones de peso a la municipalidad, así que lo mas correcto seria que los electos fueran y le dijeran a su jefa que les pague lo que debe y no conviertan esto en una telenovela, es decir que si nos deben mas de 300 millones, lo que debe hacer la señora es pagar y dejar de hacer raid mediáticos diciendo cosas que no son”.

Finalmente, y respecto al supuesto déficit, Gonzales reconoció que quizá pueda haber un déficit, pero cundo las acreencias son mayores que las deudas, de que estamos hablando, se preguntó, nos deben mas de 300 millones de pesos y somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones, tienen que pagar y se acabo el problema.

Este tipo de actitudes huelen a ajuste o a meter miedo en la gente que es lo que menos necesita la sociedad en un momento de incertidumbre, donde lo que se necesitan son certezas no seguir haciendo apología del miedo, las dudas y este tipo de cosas, la transición es muy extensa y deberían poder manejarla diciendo la verdad y no inventando cosas que no suceden, lo que ocurre es que Melella deja la vara muy alta en cuanto a gestión y seguramente van a tener que trabajar mucho para superar lo que se ha hecho en estos 8 años de trabajo y avance en todas las áreas municipales”, finalizó.