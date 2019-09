Trataron la refuncionalización de la plaza Marina, y el proyecto ‘Siempre Islas Malvinas, no las hemos de olvidar’ La concejal Duré se reunió con alumnos de 3° y 5° año de la EPEIM

Mierc 18/09/19.- Este miércoles la concejal María Eugenia Duré recibió a alumnos de 3° y 5° año de la Escuela Privada de Educación Integral Marina (E.P.E.I.M.), donde analizaron los proyectos para la refuncionalización de la plaza Marina, y el proyecto ‘Siempre Islas Malvinas, no las hemos de olvidar’.

Río Grande.- Este miércoles se llevó adelante la reunión de la comisión de Presupuesto que preside la concejal María Eugenia Duré, donde recibió a alumnos de la Escuela Privada de Educación Integral Marina (E.P.E.I.M.) de tercer y quinto año, y durante el encuentro trabajaron y analizaron el proyecto de ordenanza de la concejal Colazo con relación a la refuncionalización de la plaza Marina ubicada sobre la calle 12 de Octubre y Santa Cruz, como así también el proyecto ‘Siempre Islas Malvinas, no las hemos de olvidar’, de la concejal Duré.

Al respecto la edil señaló que “recibimos a dos cursos de la escuela EPEIM, donde juntos a ellos analizamos dos proyectos, unos tiene que ver con el proyecto de la refuncionalización de la plaza que queda justo lindando con la escuela, pero plaza que también pertenece a todo un barrio, algo que se habló durante la reunión de comisión con los jóvenes que participaron, proyecto que pertenece a la concejal Colazo, pero que también es un requerimiento de la institución, y de los vecinos desde hace muchísimo tiempo”.

En este sentido manifestó que “es una plaza que si uno se acerca, no solamente está la reserva costa atlántica, sino también se observa que la plaza se encuentra en estado de abandono desde hace muchísimo tiempo”, dijo, al tiempo que agregó que “los alumnos realizaron una investigación sobre otras plazas de otros barrios de la ciudad, y encontraron con que hay plazas inclusivas, o que fueron puestas en valor, o que fueron refuncionalizadas, y no esta plaza en la cual no tiene prácticamente juegos, o que se delimite la canchita de futbol, o se instalen los arcos”, dijo la edil.

Asimismo sostuvo que “durante el encuentro surgió otra problemática que tiene que ver con la delimitación de las calles que existe entre el colegio, la plaza y el barrio”.

Con relación al proyecto ‘Siempre Islas Malvinas, no las hemos de olvidar’, Duré manifestó que “recibimos a tres alumnos de quinto año de esta institución, que son impulsores de este proyecto, y que tiene que ver con prohibir la cartelería en distintas partes de la ciudad como puede ser en hoteles, comercios, y demás, donde se denomine a las Islas Malvinas en inglés, algo que hay sucedido en la ciudad de Ushuaia, y los alumnos trajeron a la reunión todo un informe e investigación que realizaron con respecto a este tema, como así también con respecto a lo que muestran los medios de comunicación”.

La edil refirió que “los alumnos vieron la publicación en ingles de las Islas Malvinas en un reconocido hotel de la ciudad de Ushuaia, y eso lo trajeron como precedente a la ciudad de Río Grande para que no suceda lo mismo, con lo cual también vamos a presentar este proyecto y pedir dictamen para la próxima sesión, de manera que no se utilice el nombre de las Islas Malvinas en ingles en la ciudad de Río Grande”.

Por último la edil sostuvo que “la causa Malvinas nos abraza a todos, y es transversal a cada uno de los temas que podamos tener en nuestra ciudad, siempre estamos atentos, que los chicos siempre están atentos, este proyecto surge en el mes de marzo, y que ellos también pudieron hacer un trabajo, se acercaron a la Carpa de Dignidad, donde dialogaron con los veteranos, con vecinos, contando lo que estaba sucediendo, y también con respecto a este proyecto, con lo cual el objetivo es poder contar con el apoyo de mis pares en la próxima sesión, poder aprobarlo, y que cada vez no solamente sumemos desde la parte de representación, sino también la ciudadanía que apueste a estos proyectos”.

Palabras de los alumnos

Por su parte, Mariano, alumno de tercer año del turno mañana de la EPEIM dijo con respecto al proyecto de la refuncionalización de la plaza que “comenzamos con este proyecto en la materia fisicoquímica con la docente Daniela Martínez con la clasificación de los materiales, y salimos a la plaza para ver de que estaban realizados los juegos, donde notamos que los juegos algunos estaban rotos, otros no estaban muy seguros, por ejemplo los arcos de la cancha de futbol cuando los tocaba, se movían, y otros que quizás quisiéramos que estén, no están, por lo cual también el proyecto apunta a la seguridad del lugar, como así también a la limpieza del mismo”.

En tanto que los alumnos de quinto año de ‘Sociales’ de la institución se refirieron al proyecto ‘Siempre Islas Malvinas, no las hemos de olvidar, donde Agustina manifestó que “el proyecto surgió en un taller que tiene que ver con la simulación de la ONU, donde se debatía sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y junto a mis compañeros vimos una noticia en la ciudad de Ushuaia donde aparecía la denominación de las Islas Malvinas en inglés, lo cual nos pareció totalmente inapropiado, nos provocó mucha bronca, y observamos como muy importante poder tratarlo en Río Grande”.

Finalmente Mateo dijo que “el objetivo es que se apruebe este proyecto en sesión, de manera que más adelante también sea tratado a nivel nacional, teniendo en cuenta que no está bueno que empresas turísticas a promocionar en términos ingleses algo que es nuestro , las Malvinas son argentinas, y es una falta de respeto que se las llame por otro nombre”, concluyó.