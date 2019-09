QUEREMOS QUE LA TRANSICIÓN SEA UN ESPACIO DE COLABORACIÓN Y NO DE CONFRONTACIÓN GORBACZ: “BERTONE ESTÁ DISPUESTA A RECIBIRLO A MELELLA. LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS”

“Hay dos miradas distintas sobre la transición. La gobernadora pidió, por medio del decreto de transición establecer un mecanismo para poder brindar información, y colaborar en todo lo que se pueda en un momento muy difícil para el país y para la provincia. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones que uno escucha, parece que entienden que la transición es un espacio más para confrontar y de meter la transición en el marco de la campaña electoral como un mecanismo más para la confrontación”, destacó Gorbacz.

En este marco, el Jefe de Gabinete planteó que “la transición es un espacio de colaboración, no de confrontación. Ya hemos generado 4 cuerpos y más de 700 fojas de información que ya se entregó en soporte papel. Además enviamos mucha más información en formato digital. Todo lo referido a la deuda pública, al sistema previsional, a la ejecución presupuestaria, al estado del tesoro, incluso con la clave del sistema para que puedan ver directamente la ejecución de recursos, los impagos, los pasivos, toda esta información ya se les brindó a la gestión electa”.

“Aún resta pasar el estado de los recursos humanos y estamos trabajando en el material sobre las obras públicas, dentro de los marcos y de los plazos establecidos con Agustín Tita. Incluso él mismo nos planteó que también estaban trabajando en la transición municipal. Por eso, no hay que crear una preocupación a la gente con algo que no existe. A este momento de la transición, les hemos dado el doble de la información que recibimos nosotros de la gestión de Fabiana Ríos. En esta semana estaremos mandando información sobre la obra social y la próxima semana, la información sobre obras públicas y recursos humanos. Ya hemos contestado la mayoría de los puntos y los más gruesos. Lo que resta no es información tan compleja, ni voluminosa”.

Asimismo, Gorbacz señaló que en el marco de la transición, “la gobernadora Rosana Bertone está dispuesta a recibirlo a Gustavo Melella. Es una decisión de él si quiere o no. Las puertas están abiertas. Entendemos que la transición no puede ser un terreno de disputa electoral. Tiene que ser un espacio serio y de responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de brindar la información, pero queremos que del otro lado, sean también responsables”.

En relación a las declaraciones del subsecretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Gorbacz aclaró que “si hay información que no pueden comprender o entender, nos hemos ofrecido a explicarles y a que se reúnan los equipos técnicos, para explicarles las planillas que no puedan comprender”.

Asimismo, planteó que daba la sensación “de que se quiere abrir el paraguas. En plena campaña electoral se hacen promesas, y ahora parece que están viendo que no pueden cumplir con las expectativas de la gente, y por eso buscan abrir el paraguas poniendo como excusa la falta de información, cuando no es asi”.

Por último se refirió al estado financiero de la provincia y de las obras públicas en marcha. “En relación a la deuda de la provincia, nos han hechos preguntas muy concretas y se las hemos respondido punto por punto y aclarado todo lo que necesitaban saber. No nos preguntaron donde estaban colocados los recursos de los bonos y después salen a quejarse de que no se lo informamos, pero no lo preguntaron. Igualmente no es problema porque eso esta en el BTF”

Nosotros vamos a seguir trabajando y no vamos a frenar la obra pública que está en marcha, que tienen financiamiento y que actualmente están dando trabajo a los fueguinos. Si lo que quieren es que paremos la obra pública, eso es lo mismo que nos pidan que echemos gente. Porque la obra pública es trabajo. Si paramos las obras, va a aumentar la desocupación. Estamos siendo muy prudentes y responsables en el gasto. Por lo que es muy injusto plantear la idea de un despilfarro, ya que además estamos en el marco de la responsabilidad fiscal, por lo que estamos autolimitados para no aumentar gastos que impacten en el próximo año”.