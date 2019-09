Nancy Fernandez:”Ahora nos queda claro cuales son las intenciones de la construcción del Corredor del Beagle”

Nancy Fernandez representante de la Asociación ambientalista Manekenk, sostuvo en dialogo con Reporte Diario, que la venta de las 8000 hectáreas que se venden en Moat son privadas y ellos pueden hacer lo que quieran con esas tierras y venderlas, pero llama la atención es que en el contexto de una obra tan cuestionada empiezan a aparecer indicadores o situaciones que van dando luz sobre las verdaderas intenciones de esa obra.

“En la audiencia publica del año pasado era una ruta escénica para que la familia fuera a tomar mates en cualquier lugar a la costa del Canal Beagle para democratizar el paisaje llegaron a decir y ahora empieza a aparecer la ruta de las salmoneras, la ruta de la posible urbanización, la ruta de la producción, la ruta de los empresarios inmobiliarios entonces es como que nos tomaron el pelo durante todos estos meses”.

“Empieza a cambiar el tono de la discusión, y decimos que están destruyendo un área natural para resguardar los intereses de un grupos determinado, entonces nos corremos de esa discusión de democratizar para pasara a puntar al mercado de inversiones y puede ocurrir que se privaticen y no se pueda transitar por ahí”.

Finalmente y en referencia a los dichos del Legislador Bilota, quien los trató de hipócritas, Fernandez dijo que habla por los medios pero hubiera estado bueno que eso lo dijera cuando estábamos ahí en la audiencia, delante nuestro y generar un debate de altura y no una chicana política mediática, quien ademas tiene una pretensión en Puerto Rancho un poco mas adelante de Moat, que tiene que ver con la familia Bilota Ivandic, pero no hay documentación fehaciente sobre eso”.

Un dato importante es que después de 9 meses la empresa Gancedo dice que hay yacimientos arqueológicos que antes no estaban, es decir que no hicieron ese estudio y la desesperación para comenzar en el verano. La asociación realizó otra presentación para que el ministerio de Agroindustria y para que se justifiquen los 95 mil dolares para hacer un trabajo que no se hizo, y ni siquiera se contrato la cantidad de profesionales que se necesitaban. La secretaria de Medio ambiente suspendió la obra porque la empresa saco áridos de una cantera que no era la autorizada”.