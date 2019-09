NACIÓN COMENZÓ A ENTREGAR LOS PERMISOS DEFINITIVOS DE LA ESCANDALOSA LICITACIÓN PETROLERA OFF SHORE QUE PERMITIRÁ QUE EMPRESAS DE CAPITALES BRITÁNICOS EXPLOREN Y EXPLOTEN EN LA CUENCA MALVINAS OESTE

Viern 06/09/19.- El gobierno nacional otorgó a las empresas Shell Argentina Sociedad Anónima y Qatar Petroleum Oil and Gas Sociedad Anónima Unipersonal, el “permiso de exploración” definitivo sobre dos bloques de la Cuenca Argentina Norte [CAN 107 y CAN_109] con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos, en una Superficie aproximada 16.201 km² del mar argentino. El proceso licitatorio fue llevado a los tribunales federales por la Municipalidad de Río Grande y por el Observatorio de la Energía, ya que además incluye las Cuencas Marina Austral y Malvinas Oeste, esta última otorgada a empresas ligadas a capitales británicos que operaron ilegalmente en torno a Malvinas. La autorización habilita la explotación petrolera de los recursos que se descubran.

La Secretaría de Energía de la Nación protocolarizó la primera fase de entrega petrolera costa afuera en la Cuenca Argentina Norte -ubicada frente a las costas de la provincia de Buenos Aires- publicando este jueves en el boletín oficial de la Nación, los permisos definitivos de exploración y explotación otorgados a las empresas Qatar Petroleum y Shell Argentina. Por lo que se estima que en las próximas horas el organismo hará lo mismo con siete áreas restantes de las Cuenca Marina Austral y Malvinas Oeste en las que resultaron ganadoras Pluspetrol, Wintershall, YPF, Total, ENI, Tecpetrol, Mitsui, Equinor y Tullow Oil. Las dos últimas relacionadas con el gobierno ilegal ingles que usurpa las Islas Malvinas desde 1833.

El permiso se enmarca en la licitación internacional off shore N° 1 de la era Macri de octubre de 2018, que abarcan a estas tres cuencas en aguas del Atlántico Sur, y que en mayo de este año adjudicó bloques o áreas, a Equinor y Tullow Oil; compañías de capitales británicos que operaron en las Islas Malvinas con autorización ilegal inglesa; a las cuales el gobierno nacional otorgó la Cuenca Malvinas Oeste, pese a las severas advertencias que había formulado el Observatorio de la Energía.

Tanto la Municipalidad de Río Grande, como el propio Observatorio -este último acompañado por el Senador Nacional Marcelo Fuentes-, presentaron medidas cautelares de no innovar sobre el proceso licitatorio. La jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto rechazó el pedido. Lo mismo hicieron los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a donde recurrieron los directivos del Observatorio y el Parlamentario Nacional. Por su parte, la Cámara Federal de Operaciones de Comodoro Rivadavia desestimó la apelación del municipio fueguino, argumentando presentación extemporánea, pero sin resolver la cuestión de fondo. El cuerpo jurídico de la ciudad anticipó que recurrirá a la Corte Suprema.

Empujados por las contundentes advertencias que se formularon desde el Observatorio de la Energía y la denuncia del municipio de Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone y el secretario de la Representación Oficial de Malvinas Jorge Arguello, se comprometieron públicamente en mayo y en junio a recurrir a la justicia. Sin embargo, hasta el día de la fecha, no solo que no cumplieron con el compromiso, sino que además no volvieron hablar del tema. Aunque “de manual” lo harán ahora rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre, que la tiene a la no reelecta gobernadora, como candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos, luego de haber permanecido como la mejor aliada del macrismo no PRO, detrás de la mandataria de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Como se recordará, Shell Argentina Sociedad Anónima fue presidida hasta 2015, por Juan José Aranguren, quien a partir de diciembre de ese año asumió como ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri y a quien Rosana Andrea Bertone declaró “Huésped de Honor” en junio de 2017, mientras el ex CEO de Shell ejecutaba el alza de precio a los combustibles, más escandalosa de la historia reciente de la Argentina.

Los permisos definitivos de estos dos bloques abarcan una superficie de 8.341 y de 7.860 kilómetros cuadrados y se extienden en zonas de aguas someras y profundas desde los 200 a los 2.500 metros de profundidad.

Agenda Malvinas