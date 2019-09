Magdalena Ruiz Guiñazú, contra la “Conadep del periodismo”: “Pobres, no entendieron nada”

“¿Qué es este disparate? ¿Sabés lo que pasa? ¡Pobres! Eran tan niños los que la proponen, no se dieron cuenta, no entendieron que era una comisión de una importancia tal que justamente era la que iba a producir un informe que iba a llevar al tribunal a los responsables de la Dictadura”, sentenció durante una entrevista al programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+.

La conductora apuntó contra Dady Brieva, uno de los primeros en hablar del tema. “Pobrecito, era tan joven que no entendió nada. Viste que los chicos no comprenden estas cosas. Para que los que no son chicos lo recuerden: el Informe Nunca Más fue la base del tribunal que juzgó a los responsables de la Dictadura”, exclamó.

Ruiz Guiñazú recordó que “eso se dio con un informe hecho por argentinos, con jueces argentinos, en territorio argentino” y que “después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Núremberg era de los países vencedores” y que “acá, hubo jueces argentinos, testigos argentinos”.

“Por eso, estos niños no pueden acotar de esto. No saben”, recalcó, y contó una anécdota sobre cómo Néstor Kirchner se habría comunicado con los integrante de la Conadep, tras haber dicho en un acto en la Esma que como argentino le daba vergüenza que no se haya hecho nada por los Derechos Humanos. “Sábato le cortó el tubo. Y yo le contesté: ‘Mire Presidente, usted está muy mal informado, cuando lo haga volvemos a hablar”, recordó.

El pedido de una Conadep para periodistas volvió a copar la agenda esta semana luego de que Marziotta se desdijera de sus declaraciones sobre su apoyo a una “Conadep del periodismo”, y manifestó su rechazo con el argumento de que “como periodista el único periodismo posible es el libre de toda persecución y censura”.

La polémica empezó meses atrás cuando el actor Dady Brieva aseguró que habría que crear un organismo para investigar a los periodistas ya que, según consideró, el “periodismo responsable de lo que está pasando.

“Creo que se tendría que hacer una Conadep del periodismo”, dijo el actor al programa Sobredosis de TV. ​”Hubo programas que tiraron infiernos y fogonearon para que todo se pudra y después cuando se dieron cuenta que todo se estaba pudriendo empezaron a decir: ‘¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué nos ponemos a pensar qué sociedad queremos?’. Y llamaban a una psicóloga. Hijo de p.. estuviste fogonenado todo eso y ahora te quejas porque estamos enloquecidos”, remató.

Ruiz Guiñazú ya se había referido a los dichos del cómico en el pasado. “O es un ignorante voluntario, que trata de dar un cariz a lo que él quiere institucionalizar, o simplemente no entendió nada y realmente confunde las cosas”, expresó en junio de este año.

AB/FF