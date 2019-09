Laura Colazo está incumpliendo el reglamento del Concejo Deliberante.

La concejal Laura Colazo, Partido Verde, hace 5 meses que no va al Concejo Deliberante, por licencia por maternidad, sin embargo la edil realiza actos fuera del cuerpo deliberativo y convocatorias de las que participa, como ocurrió este viernes, donde solo sesionaron 3 de los 7 concejales, Miriam Mora, Raul Von Der Thusen y Paulino Rossi, cuando a las 15 hs Colazo invitaba a los jóvenes a ser protagonistas de los cambios que se están produciendo en el mundo, sin preocuparse por las salmoneras o el destrozo ambiental que están produciendo con la construcción del Corredor del Atlántico.

Pero es mas grave aun porque según el reglamento del Concejo Deliberante los integrantes del mismo no tienen licencia por maternidad, no esta escrito, como tampoco tienen vacaciones, sino receso. En cuanto a las licencias, si el edil permanece por mas de tres meses si asistir, automáticamente debe tomar el lugar quien le sigue en la lista, Colazo suma 5 meses y no pasó nada, entonces la pregunta es porque una edil a la que le paga todo el pueblo de Rio Grande su salario no cumple con sus obligaciones mínimas.

La respuesta seguramente la tendrán los lectores, los contribuyentes que con sus impuestos sostienen a esta y otros ediles que ni siquiera van a los actos oficiales, como el aniversario de la ciudad, el 9 de julio, 25 de mayo, inauguraciones, o congresos y seminarios. No aparecen, es una falta de respeto a la institución, a la gente y a la ciudad que los votó para que sean sus representantes, evidentemente esto ultimo no les importa, pero no dejan de cobrar.

El articulo 13 del Reglamento interno del Concejo Deliberante es muy claro y señala que Colazo no debería estar cobrando dieta y debería tener un reemplazo, ninguna de las cosas se cumple por lo tanto esta ante una falta grave.

ARTÍCULO 13º) Los Concejales están obligados a asistir a todas las sesiones y reuniones de comisión que integren, desde el día en que prestaron juramento. En caso de ausencia deberá informar por escrito al Presidente del Cuerpo y a la Dirección Legislativa. Cada Concejal gozará de:b) Licencia Especial: por única vez, sin goce de dieta en caso de ausencias extraordinarias que superen el plazo de SESENTA (60) días y sean menores a los CIENTO VEINTE (120), días, las que deberán ser fundadas, informadas y autorizadas por el Cuerpo. En dicho período ejercerá su reemplazo, con goce de dieta y todas las prerrogativas propias del cargo, el suplente que corresponda a la lista del Concejal en uso de tal licencia. Dicho Concejal suplente asumirá sus funciones en Sesión Especial convocada dentro de los CINCO (5) días de notificada a la Presidencia la necesidad de Licencia Especial por parte del Concejal

que la requiera, y ejercerá el cargo hasta que sea notificada a la Presidencia la finalización de la Licencia