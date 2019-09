LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN APOYA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DEL BEAGLE.

Esa obra es estratégica para la provincia y para la Nación y tiene por fin generar desarrollo en miras a consolidar la Soberanía Nacional en el confín austral de la Patria.

Valga como aclaración señalar que imbuidos estamos de los derechos

ambientales de los que somos acreedores todos los ciudadanos fueguinos y

argentinos, esos que enuncio de manera visionaria el General Juan Perón en 1949 al propugnar su Comunidad organizada: “el mundo moderno empuja incesantemente a sus victimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre”

Desde esa posición, afirmamos que latimos tras fines espirituales antes

que materiales pretendiendo enriquecer el genio humanista del hombre, por eso apoyamos cada una de las iniciativas publicas o privadas que con sano espíritu ecologista, promuevan la defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Ese fue el motivo por el que nos opusimos de manera pública y férrea a la instalación de las salmoneras en el Canal Onachaga, porque solo tiene por fin el beneficio económico del sector privado, con el grave costo de provocar de manera inexorable, la destrucción y la ruina del ecosistema riquísimo que baña el literal de nuestra Provincia y que debemos custodiar.

Pero cabe advertir la enorme diferencia entre protección ambiental y las

obras básicas que requiere el desarrollo de nuestra comunidad en miras al bienestar general y el bien común, como es la apertura de rutas que ordenen, conecten y posibiliten la planificación pavía del estado antes de los asentamientos poblacionales,justamente para evitar el desmonte indiscriminado como vemos que ha pasado en nuestra ciudad, no solo en los barrios altos, sino también en emprendimientos privados como la Costa del Susana que han ocasionado la tala del bosque nativo de manera calamitosa y que en un futuro no muy lejano traerá consecuencias graves.

Lógicamente dichas obras deben realizarse luego de los pertinentes

estudios de impacto ambiental, buscando trazas convenientes y luego fiscalizando la ejecución de las mismas, para que no se impacte el medio ambiente más de lo estrictamente necesario.

SIEMPRE A FAVOR DEL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA Y DEL PUEBLO.-

AGRUPACIÓN NACIONAL “CONDOR”.- U.E.J.N.