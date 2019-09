La empresa Gancedo sigue talando arboles, este fin de semana fueron 2 Klm mas entre Punta Segunda hasta Rio Encajonado.

LA empresa Gancedo adjudicataria de la obra COrredor del BEagle continuo derribando arboles este fin de semana, Estas fotos son del fin de semana! deforestaron en silencio mas de dos kilómetros pasando Rio Encajonado!

Estan arrasando el bosque! No son 22 arbolitos como dijo la gobernadora. Son cientos de ellos a lo largo de toda la costa desde Punta Segunda hasta Rio Encajonado. Y retomaran con Tunel en breve, a pesar de las presentaciones en la justicia civil y penal la destrucción no se detiene y como se puede ver en las fotografías que nos envió la Asociación Manekeknk se trata de arboles muy añejos por su diámetro de tronco y la altura que son absolutamente irrecuperables. EL daño ecológico que se está provocando es invaluable y la mandataria fueguina a adelantado que apelará todas las presentaciones que se hagan contra esta obra. porque se trata de 20 arbolitos y eso no detendrá una obra que permitirá recorrer toda la provincia y que es una alternativa al Paso Garibaldi a través de la cordillera.

Los ambientalistas están muy preocupados por el avance de la obra y el destrozo que se esta provocando sobre toda la costa del Canal de Beagle., señalan que todavía podemos salvar lo que queda, no hay q bajar los brazos !!