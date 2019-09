La cultura de la violencia en la Argentina por Juan Carlos Vega

¿Pacto de silencio, o no hay nada que decir?

Sab 31/08/19.- Dijo alguna vez una ex gobernadora. “Cuando no hay nada que decir es mejor no decir nada”, la misma frase podría aplicarse perfectamente a la actualidad de la provincia, donde un gobierno en retirada genera focos de incendio por todos lados y los electos han decidido hacer silencio. Están tratando de poner a funcionar una maquinaria de la que ni siquiera leyeron el manual de instrucciones y nadie sabe qué pasará cuando arranque, si es que arranca.