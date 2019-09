Gabriela Castillo:”No es una realidad no hay obras de saneamiento en chacra XIII, siempre contó con cloacas”

La secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Rio Grande salio al cruce de las declaraciones de Guillermo Worman quien había señalado que se estaban haciendo obras de saneamiento ambiental en chacra XIII donde se arrojaban aguas servidas a las calles y otra parecida en el Barrio Colombo de Ushuaia por un valor de 150 millones de pesos.

Castillo negó que esas obras las este llevando a cabo el gobierno y confirmo que desde los inicios ese barrio de nuestra ciudad cuenta con los servicios de agua y cloacas por lo que dijo no saber a que se destinara tanta cantidad de dinero, pero no es para el Barrio Malvinas Argentinas ex Chacra XIII. Solo se trata de dos manzanas.

“Si me lo pregunta como integrante del equipo de transición, no podría decirle en carácter de que no tenemos información al respecto y señalo que el gobernador electo ha pedido que se detengan este tipo de licitaciones y porque es claro que esas obras no se van a finalizar en esta gestión comprometiendo el presupuesto 2020, 2021 y 2022, y en ese marco se ha presentado un presupuesto sobre un reconducido de 2018 donde habrá que ver los mayores costos que tienen derecho a reclamar todas las empresas por los aumentos de precios y la inflación. El pedido de Gustavo Melella es que se pare esto porque todas las obras tienen plazos de un año y medio o dos años y la nueva gestión deberá definir el destino de los fondos, por eso es importante que no se comprometa la gestión entrante”.