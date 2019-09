En la Cámara de Comercio Se lleva adelante seminario ‘Asociatividad Empresarial’

Mart 10/09/19.- Se lleva adelante desde este martes hasta el miércoles, el seminario ‘Asociatividad Empresarial’ que dicta el licenciado Jorge Pazos en la sede de la Cámara de Comercio de Río Grande, entidad organizadora junto a la CAME.

Río Grande.- La vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, Marilina Henninger, fue consultada sobre el seminario ‘Asociatividad Empresarial’ que dicta el licenciado Jorge Pazos.

“Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y desde la Red Educativa estamos trayendo como todos los años a diferentes capacitadores que vienen a dar seminarios y charlas y en esta oportunidad tenemos la grata visita del licenciado Jorge Pazos quien va a brindar el curso de asociatividad comercial”, introdujo Henninger.

En ese sentido destacó que “no es la primera vez que el licenciado Pazos nos visita, él ya es muy conocido por muchos comerciantes y personas particulares que han asistido a varios de sus seminarios y charlas. El licenciado Pazos es especialista en asociatividad y nos ha estado asesorando también en este gran proyecto que tenemos de centros comerciales a cielo abierto”.

Por su parte el licenciado Jorge Pazos confió que “la idea es promover y desarrollar el trabajo asociativo – participativo y está claro que en estos momentos –y también en otros- este trabajo asociativo – participativo nos genera una fortaleza y nos da una capacidad superior a la que podamos tener en forma individual”.

Aseguró que “esto conlleva a promover el desarrollo y el trabajo de todos los sectores empresariales, llámese comerciales, turísticos, gastronómicos, rurales o servicios. Este trabajo asociativo – participativo es una herramienta para la generación de las alianzas estratégicas que nos permite superar acciones de promoción que indudablemente solos no tenemos la capacidad de llevarlas adelante y que sin embargo en forma colectiva se pueden promover”.

Entendió el especialista que “este trabajo se puede aplicar a diversos aspectos, redes a nivel local y a nivel regional. Donde vemos calles con densidad comercial, podemos trabajar de manera asociativa para promover lo que conocemos como centros comerciales a cielo abierto”.

Este evento no es arancelado y los interesados pueden consultar al (02964) 421971 o al correo electrónico [email protected]

Del evento participaron además, integrantes de la Comisión Directiva, como María Eugenia Cufre y la Vicepresidente de Mujeres Empresarias Graciela Marinángeli.