En el Museo Virginia Choquintel Taller vivencial “explorando sensorialmente nuestro alrededor”

En dialogo con la Licenciada en terapia Ocupacional Analia Gyorfi MPLTO23 nos relató que -“En el taller padres e hijos podrán realizar un recorrido de actividades juegos, compartir una experiencia lúdica que les permitirá registrar sus sensaciones y la de sus hijos, conocerse y conocerlos, esto también lo propone el método de DIR Floortime, el juegos en la ocupación por excelencia de los niños y les permite desarrollar sus habilidades, resolver situaciones problemática, y superar desafíos. Luego de concretar el recorrido experimentando sanaciones táctiles, auditivas, visuales, auditivas, vestibulares y propioceptivas, habrá un momento de reflexión, comentarios, quedando a disposición para que pueda consultar. “-

Sobre cómo surgió la propuesta

“La propuesta me la realizó María de los Ángeles Segovia acompañante terapéutico quien viene desarrollando talleres en el museo desde hace unos meses. Ella tenía la idea de generar un espacio de exploración sensorial, y al ser una incumbencia de terapia ocupacional me propuso sumarme a la propuesta para brindar un espacio acorde a las necesidades de sus participantes.

Al idear y programar el circuito a recorrer durante la actividad fue interesante pensar a los padres y sus hijos en este encuentro donde los adultos también jugarán y podrán interpretar que les ocurre frente a las propuestas; cuando las a personas no logran procesar adecuadamente los estímulos del ambiente y el propio cuerpo presentan dificultades para adaptarse al ambiente y responder de manera efectiva…esto a veces puede estar asociado a trastorno o patologías o ser un trastorno en el procesamiento sensorial que hace que las personas no puedan desempeñar sus roles de manera satisfactoria.

La idea es que también los concurrentes puedan poder conocer las diferencias entre la estimulación y un programa de intervención terapéutica de integración sensorial.

Permanentemente estamos sometidos a un sin número de estímulos que provienen del ambiente y nuestro propio cuerpo. Esa información se procesa de manera automática y nos permite “filtrar” los estímulos según su relevancia y de acuerdo a los requerimientos del ambiente. Somos capaces así de poder tomar decisiones asertivas, Ej: si estamos cruzando la calle y alguien hace un fuerte sonido o nos llaman por nuestro nombre, continuamos cruzando hasta estar en un lugar seguro para mirar que ocurrió.

Cuando esta información, forma de percibir, está “atascada” se ponen de manifiesto dificultades para poder estar de manera cómoda y ajustada en los diferentes ambientes donde nos desempeñamos, pudiendo manifestarse a través de conductas de evitación o hiperactividad, problemas de aprendizaje, de alimentación entre otros.

En la actualidad la mayoría de los talleres para niños con fines recreativos y de aprendizaje incluyen la estimulación sensorial para facilitar y promover el desarrollo de los niños.

Lo importante es poder conocer la diferencia entre la estimulación y un tratamiento en Integración sensorial. “-

¿A qué se refiere la integración sensorial?

-“LA INTEGRACIÓN SENSORIAL (según su creadora, Jean Ayres) proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del entorno permitiendo utilizar el cuerpo de manera efectiva dentro del entorno”-

Este método debe ser implementado por Terapeutas Ocupacionales formados para tal fin ya que fue diseñada para personas que tienen dificultades en el Procesamiento Sensorial, donde se expone a la persona a la estimulación de manera estructurada, repetida y con el desafío justo para permitirle al cerebro adaptarse generando reacciones a las sensaciones más eficientes y ajustadas, buscando conductas adaptativas. Las actividades se vuelven gradualmente más complejas buscando organizar para mejorar la participación y capacidad de desempeño.

Un trastorno del procesamiento sensorial afecta las habilidades funcionales ya que se produce una mala interpretación de los estímulos, sintiéndose la persona abrumada; por ello se trabaja con educación a la familia, modificación del ambiente e intervención directa.

Los sistemas sensoriales son el visual, auditivo, gustativo, táctil, olfativo, vestibular y propioceptivo.

Para comenzar un abordaje de Integración Sensorial es necesario conocer el perfil de cada niño, ya que el tratamiento/ objetivos o recomendación de equipamiento es individual y ajustado a las necesidades particulares y debe ser monitoreado para proveer experiencias donde el desafió justo, la participación activan generen las respuestas adaptativas que le permitan alcanzar la independencia.