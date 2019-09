Dra. Marcela Segovia:” Todos los meses tenemos nuevos casos de VIH en Tierra del Fuego”.

Viern 06/09/19.-Viern 06/09/19.- La Dra. Marcela Segovia directora de promoción de la salud del Ministerio de Salud de la Provincia, sostuvo que han aumentado los casos de contagio de enfermedades de transmisión sexual como Sífilis, VIH y hepatitis B entre otras por el no uso de preservativos y llamó a hacerse los controles y cuidarse porque ahora aparecen casos en personas adultas mayores. Todos los meses hay nuevos casos y “la gente con SIDA se muere por SIDA”, remarcó

El problema no es nuevo y desde hace dos años la profesional a insistido con la necesidad de realizarse controles semestrales para prever la posibilidad de contagio de las enfermedades de transmisión sexual y al respecto remarcó que el aumento de estos contagios se da entre adolescentes y ahora también en adultos mayores por el uso de vasodilatadores que permiten tener una vida sexual activa.

En el Día de la Salud sexual, la medica dijo que no solo crecen los casos de sífilis que era una enfermedad erradicada, sino clamidia, gonorrea y HIV que se deben al no uso del preservativo y también al uso de vaso dilatadores que devuelven a la vida sexual activa y ahora tenemos contagios en adultos mayores y también se debe a que la salud ha mejorado mucho y expectativa de vida también se ha extendido, estamos hablando de las personas de la cuarta edad, En nuestra provincia el no uso de preservativo parece una moda, pero nosotros hacemos campañas de forma permanente y en todos los centros de salud de la provincia hay distribución gratuita de preservativos, también en los colegios secundarios. Por eso recomendamos que se realicen el test de VIH en cualquier centro de salud, que es gratuito y absolutamente confidencial y de ser positivo comenzamos el tratamiento de manera inmediata y con cobertura del estado.

Respeto al HIV, “también se debe al no uso de preservativo y al uso de anticonceptivos por lo que dejan de usar preservativo y de allí viene los contagios, tenemos una alta tasa de HIV, todos los meses tenemos nuevos casos, esta enfermedad no se cura, el tratamiento es de por vida, según las estadísticas es que no está asociado a edad, sexo o algo parecido y estamos recibiendo consultas de más de 50 años”.

Finalmente, y respecto del VIH sostuvo que “si esta enfermedad no se descubre a tiempo porque es asintomática y de ahí pasamos al SIDA y todos deben saber que si son portadores van a morir, la gente con SIDA se muere por SIDA hay que tener ese temor aun con el tratamiento, y esto es el resultado de no cuidarse, de no usar preservativo, a la gente le sigue dando vergüenza retirar preservativos, pero aun cuando se realicen los tratamientos esto es de por vida y hay que pensar en la salud propia y en la del otro”, cerró.