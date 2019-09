Dr Ernesto Loffler “Aplicar tecnologías alocadamente al proceso judicial no es correcto”

Dedico un párrafo a la ética de los jueces y el uso de las redes sociales, que pueden y que no publicar los jueces o que deberían o no hacer público y la cuarta hola tecnológica en referencia al multipremiado libro de Alvin Toffler “La tercera Ola”, en referencia a la era de la información que se extendió por unos 40 años, y la cuarta es la de la inteligencia artificial aplicada a la justicia, la medicina y todas las áreas del conocimiento, que es lo que estamos viviendo, señaló

Loffler sostuvo que todo esto se puede hacer, pero aplicar tecnología al poder judicial alocadamente es incorrecto, Loffler sostuvo que todo esto se puede hacer, pero aplicar tecnología al proceso judicial alocadamente es incorrecto, hay que hacer toda una reingeniería procesal, refundar las oficinas de trabajo, apuntalas las 4 o 5 idoneidades que debe tener un juez, gerencial, psicofísica, del conocimiento denominada técnico científica y la cuarta es la idoneidad ética que es muy importante e hice mucho hincapié en eso y todo lo que tiene que ver la ética de un juez en las redes sociales, puede tener twiter, facebbok, o Instagram, puede tener redes?, se preguntó.

“Yo trato de evitar todo eso, porque no puedo dar opiniones políticas, y abstenernos de participar en política partidaria”.

“Hoy cambio todo, no se si para bien, los ignorantes del siglo 21 no son los que no saben leer o escribir como decía Toffler, los analfabetos son los que no ben desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo y en estos últimos tres años las actitud del juez es totalmente distinta tiene nuevos desafíos, nuevas tentaciones a las que puede verse sometido y hay alguna actitud que marcan algunos códigos de ética, pero esos códigos están desactualizados ”.

Además el camarista se refirió a la comunicación del poder judicial y las falencias en ese punto, acciones que llevó a cabo desde su lugar, el sistema de selección de jueces y del personal del poder judicial y todos los temas inherentes a la justicia provincial.