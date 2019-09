Dr. Daniel Merlo:”La denuncia de los terrenos en Tolhuín es la punta del iceberg de un negociado histórico”

Mart 03/09/19.- El Dr. Daniel Merlo denunció penalmente al Intendente de Tolhuín, al ex secretario de gobierno e intendente electo Daniel Harrington y al Director de Catastro Provincial por la venta de terrenos para proyectos productivos, o turísticos y terminaron en terrenos para construcción de viviendas particulares. Si la justicia no actúa irá a la Cámara de Apelaciones y si es necesario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Dr. Daniel Merlo denunció penalmente al municipio de Tolhuín por la entrega indiscriminada de terrenos destinados a producción y emprendimientos turísticos y termino siendo un loteo de 153 parcelas para viviendas particulares.

Merlo también se refirió también a lo que pasa con las tierras fiscales, porque se amplio el ejido urbano, se compró una nueva turbina, porque se quiere pedir otro endeudamiento de 3 millones de dólares para electrificar la ruta provincial 23, porque la gobernadora de la provincia envía las dos leyes a la legislatura, una ampliando el departamento Tolhuin, porque 11 legisladores lo votaron y 4 no, son muchas preguntas dijo el abogado.

“Merlo dijo que esto es un curro real, porque ademas de la sanción de estas dos leyes que yo he recurrido porque es una barbaridad, porque ademas dentro del departamento Tolhuin quedaron las termas del RIo Valdez y toda la cabecera del Lago Fagnanno, hasta el ex aserradero Martinez, y el acceso a las termas es una calle mas de Tolhuín. Se vendieron tierras fiscales antes del ampliación del ejido urbano y ahora están destinadas a otra cosa, después se juntaron 3 o cuatro, las subdividieron, y las están vendiendo a un precio muchísimo mas alto”.

Dentro del ejido urbano quedó Laguna Negra, un área protegida y esto comenzó durante el gobierno de Manfredotti pero no pudieron concretarlo, si se quedaron con las termas, que luego recuperaron, y el proyecto violaba todos los tratados internacionales y que también fue recurrida por el Dr. Merlo, lo que pudieron lograr con el gobierno de Manfredotti, lo hicieron cuando volvió un grupete que pertenecía a ese gobierno y ampliaron a mas de 640 mil hectáreas el ejido urbano de una ciudad que no tiene 10 mil habitantes, no tiene cloacas, no tiene pavimento, pero si tiene grandes cantidades de tierras fiscales donde se han creado fideicomisos para lotearlas, que cuenta con apoyo de sectores de gobierno de la provincia, o sea que es un escándalo.

Los denunciados por el Dr. Merlo dijo que la denuncia apunta al actual intendente de Tolhuin, el ex secretario de gobierno e intendente electo Daniel Harrignton y el responsable de Catastro de la Provincia el ingeniero Villa, ex secretario de gobierno de la Municipalidad de Tolhuin, es decir que pueden ser muchos mas los involucrados.

Finalmente el abogado destacó la valentía de la concejal Ana Paula Cejas por denunciar esto y adelantó que si la justicia provincial no toma cartas en el asunto ira a la Cámara de Casación y sino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque “estoy harto de los malos jueces, hay buenos, pero los malos juicios me tiene harto”, finalizó.

UN parrafo aparte merecio la declaracion de Daniel Harrington, quien manifestó que no recuerda lo que firmo, cuando todos esos expedientes fueron refrendados por el.