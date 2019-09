Daniel Rivarola CEC: “El bono de 5000 pesos debe llegar al bolsillo de los trabajadores”.

En cuanto a las posibles formas de pago y al ser consultado sobre si se podían aumentar las ventas bajando algo los precios, Rivarola sostuvo que no han escuchado cunado les dijimos que cambiaran la venta de productos que no se venden por los que la gente requiere, no lo hicieron y terminaron cerrando, no nos metemos en como venden, pero si opinamos. También se propuso alguna otra forma de pago pero que llegue al bolsillo de los trabajadores.

Además, refirió que no es lo mismo 5000 pesos en Buenos Aires, que acá donde los costos son otros y el monto debería ser mas amplio y no es lo mismo un kiosco que un supermercado, pero primero hay que sentarse a hablar, hasta aquí se habló bien, se respetaron los aumentos y abra que discutir paso a paso.

Mientras la el vicepresidente de CAME a nivel nacional, Diego Navarro llevaba conversaciones en Buenos Aires, tratando de arribar a un acuerdo.