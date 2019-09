Daniel Murphy: Secretario General de ATECH. “Nación y provincia son responsables de esta situación de crisis”.”

Sab 21/09/19.- El secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, en dialogo con Reporte Diario, dio a conocer la situación que atraviesan los docentes de esta provincia patagónica y la crisis generalizada por la que está atravesando. Desde julio no hay clases, el gobierno no pagará el tercer y cuarto trimestre lo acordado en paritarias y siguen las medidas de fuerza. Responsabilizó al gobierno provincial y nacional de la crisis generalizada que se vive en esa provincia.

Según el dirigente las medidas comenzaron el 22 de julio después del regreso del receso invernal, después hubo medidas de 48 y 72 hs y hoy hace dos meses que están sin clases.

Luego del accidente en el que fallecieran dos docentes que regresaban de Rawson a Comodoro Rivadavia se está replanteando la lucha y se lleva adelante un bloqueo a la planta de ALUAR, una de lo mas grandes del país, reclamando una ley tributaria para que las grandes empresas tributen lo que corresponde y la provincia tenga mayores ingresos. “Seguiremos adelante con las medidas que ya fueron aprobadas por el congreso provincial de delegados”.

En cuanto al pago escalonado, los docentes de Chubut vienen cobrado en cuotas desde el pago del mes de julio que termino de completarse el 30 de agosto y se sostuvo hasta ahora, situación que ya habían vivido el año pasado, agravado por la situación critica de la obra social, la asociación medica de Chubut cortó los servicios y la deuda de la provincia con la obra social se sigue ampliando.

Finalmente y en cuanto a las paritarias, hubo alguna posibilidad el año pasado se acordó una recomposición que ayudo a paliar la situación , pero este año en enero y febrero se abrió la paritaria, quizá por la intención del gobierno se presentaba a elecciones, pero no la está cumpliendo, a partir de julio no se ha cumplido, el tercer y cuarto trimestre de este año el gobierno ha dicho que no lo va a pagar por lo tanto nos están congelando el salario frente a una inflación que no para”.

Los docentes responsabilizan al Gobernador Arcioni de la situación de crisis provincial y al gobierno nacional como corresponsable de lo que pasa, el endeudamiento de la provincia, se concreta por el empuje del gobierno nacional, como el pacto fiscal, el recorte de coparticipación y el gobierno provincial acepto estas condiciones y luego se sacan la foto como opositores al gobierno nacional y el gobierno nacional le saco el apoyo y deja que se hunda, mientras nosotros seguimos sufriendo las consecuencias mientras se tiran la pelota unos a otros, cuando en realidad ambos son responsables, por eso este paro nacional abre una puerta para que haya cierto alivio, como el aumento del barril de petróleo que permite el ingreso de regalías, no es la solución pero es algo, porque la deuda con el interior de la provincia es mayor que el endeudamiento internacional y nacional”, finalizó.