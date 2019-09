Conflicto en Acozzuol Fueguina: Trabajadores armaron una carpa en la puerta de la empresa.

Lun 02/09/19.- Los trabajadores de la empresa Acozzuol se manifiestan en la puerta de la empresa reclamando devolución de premios por producción, la comida y pago de categorías. Los 6 empleados de planta permanente no volverán a las tareas hasta que se respondan sus reclamos.

Johnni Villarruel delegado de la empresa denuncio que la empresa abusa de la empresa en una situación de crisis, no les están dando la comida, sacaron el desayuno y están 12 hs sin trabajo. Hace dos meses que están haciendo 12 hs y también les sacó un premio que hace dos años que no pagan y hoy decidieron que no iban a trabajar y decidieron manifestarse.

Hoy los trabajadores armaron una carpa en la puerta de la empresa y reclaman el premio, la comida y que paguen las categorías como corresponde.

Gentileza: Marcelo Mora.