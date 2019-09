Concejal Miriam Mora:”Si el municipio no hubiera hecho nada seguro tendríamos superávit””.

La concejal Miriam Mora (FPV) detalló en dialogo con Reporte Diario, todo lo que ha hecho la Municipalidad con recursos propios, y aclaro, a pesar de todo lo que quito el gobierno nacional como los subsidios al transporte, atrasos en el pago de la coparticipación que son unos 300 millones de pesos, los 60 millones que aun debe el Fideicomiso Austral por la obra de la Planta potabilizadora, se paso de 1700 bolsones comunitarios a 6000 y eso tiene un costo, en salud se pasó de 400 pacientes por mes a 1500 porque toda esa gente se quedó sin obra social, el municipio tiene profesionales y es lo que no cubre el gobierno de la provincia.

Aun si fueran 80 millones de pesos de déficit, con todo lo que se esta haciendo aun institucionalmente solos, no seria nada comparado con el aporte que ha hecho a los vecinos que menos tienen en toda la ciudad.

El municipio no salio quejarse por los medios por la falta de fondos que no se enviaron, el municipio nunca paró de hacer cosas, quizá para Von Der Thusen lo que había que hacer es darle la espalda a los vecinos y no hacer nada y seguramente tendríamos superávit. Pero bueno si al municipio le deben 260 millones de pesos, no se de donde saca que hay un deficit y espero el concejal y el intendente electo le vayan diciendo a la gobernadora lo que les está debiendo, para que lo cobren en la próxima gestión.

Es concejal nunca reclamó por la deuda que la provincia tiene con el municipio que son 200 millones, ni por los fondos del Fideicomiso Austral otros 60 millones mas, finalizó.