Centolla, fuegos y Francis Mallmann: conocé por qué los fueguinos piden prohibir las salmoneras en la provincia.

Tierra del Fuego, Ushuaia. Lunes 26 de agosto de 2019. Francis Mallman y Patagonia se unieron para luchar contra la llegada de los criaderos de salmón a Tierra del Fuego, la única provincia argentina donde es posible su instalación. De esta manera se sumaron a los esfuerzos de la comunidad y Sin Azul no hay Verde para pedir por la sanción de una ley provincial que prohíba el cultivo de salmón en criaderos. En este marco, el reconocido chef, la marca de indumentaria y la ONG invitaron a los fueguinos a participar de un encuentro gratuito para conversar acerca de los peligros de las salmoneras y las amenazas que significa para nuestra salud, el medioambiente y el desarrollo económico y turístico de la provincia de Tierra del Fuego. Con la presencia de más de 350 fueguinos, Mallmann anunció que no venderá más salmones en ninguno de sus restaurantes, sumándose a la iniciativa de otros chefs argentinos e internacionales: “Después de 25 años de vender salmón de criadero en todos nuestros restaurantes, hemos decidido prohibir este producto en un esfuerzo por restaurar poblaciones de peces salvajes”, explicó Francis Mallmann y agregó: “Nunca es tarde para aprender y comenzar de nuevo”. Durante el encuentro, participaron referentes que alertaron sobre las amenazas de las salmoneras: Francis Mallmann (Chef, celebridad)

(Buzo y camarógrafo local de la ONG Beagle Secretos del Mar) Martina Sasso (Directora del programa marino Sin Azul no hay Verde de CLT) Como cierre de la jornada, se estrenó Artifishal, una película producida por Patagonia, que explora cómo los criaderos de peces son una amenaza para las especies nativas. “En Patagonia, estamos en este negocio para salvar al planeta”, explicó Agustín Fox, Gerente de Marketing y Ventas de Patagonia. “En Argentina, todo el salmón que consumimos proviene de criaderos. Si nosotros dejamos de consumirlo, ayudamos a proteger la biodiversidad de la provincia, la salud de sus habitantes y su desarrollo económico”. Por su parte, Martina Sasso de Sin Azul no hay Verde explicó: ¨La salmonicultura en el Canal Beagle y el turismo no son compatibles ya que una industria demanda de la conservación de la biodiversidad y la otra genera daños ambientales irreversibles¨.