Catalan Magni gasta mas de un millón de pesos mensuales en asesores.

El senador Julio Cesar Catalán Magni fue denunciado anoche en el programa “La Cornisa”, por tener mas de 30 asesores, concretamente son 37, de los cuales 18 son planta permanente y 19 de planta transitoria, es decir que se deberían ir cuando termine su gestión.

Si a esto le sumamos su dieta y los pasajes que se le entregan todos los meses, estamos hablando de casi dos millones de pesos, mensuales solo con este funcionario publico.

El gasto que insume toda esta gente de la que no sabemos en que asesoran, ni que ptofesiones tienen o donde viven, es de 1.375.000 pesos mensuales, y en lo que va de este año el senador solo presentó un proyecto que fue “DECLARAR EL BENEPLÁCITO POR LA OBTENCIÓN DE LA PRIMERA PLAZA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020.

Realmente la situación no resiste el menor análisis, y ya lo hemos dicho con la senadora Boyadjian vendiendo pasajes del Senado por mas de 350 mil pesos o la tarea desarrollada por el senador Nato Ojeda, que en ninguno de los 3 casos generaron proyectos de defensa de la industria, atrajeron inversiones o generaron empleo, como pudo ser la Destilería, continuidad del puerto, explotación de recursos naturales o defensa de los mismos ante la entrega del gobierno nacional, mas allá del dato del gasto que es anecdotico y esta naturalizado por una sociedad a la que no le importa nada, cada uno de los senadores seguirá viviendo del estado, con sus jubilaciones, o conchabos como ya lo hizo Mario Daniele, Enrique Bichof, Juan Carlos Oyarzum y ex diputados también que nunca regresaron a la provincia o venían cada 6 meses.

Una vergüenza y una falta de compromiso que para muichos es parte de la viveza criolla.