Brutal ataque a mujer periodista en Ushuaia “Me cortó toda, me desfiguró y perdí mucha sangre”

Ushuaia.- Una mujer con brote psicótico y alcoholizada, Carla Jofré, rompió la ventana de una casa de la calle Río Ewan del barrio Pipo de Ushuaia y quiso matar con un cuchillo de asador a la dueña de la vivienda, Belén Gil, que estaba con su hija de dos años de edad. Un vecino entro y la pudo reducir. Rápidamente llegó la policía y la mujer está presa.

La propia periodista alcanzó a escribir por Whatsapp que “yo estaba con la nena pintando con acuarela” cuando fue atacada.

Aseguró que la agresora “se llama Carla Jofré y es cuidadora de adultos a domicilio”.

“Entró a mi casa, me quiso matar. Estoy muy mal, no lo puedo creer. Entre cuatro policías la tuvieron que agarrar. Ella estaba re sacada mal y yo rezaba”, contó sobre la horrible y terrible situación que les tocó vivir a ella y a su pequeña.

“ Nunca me habían querido matar; me cortó toda”, dijo finalmente por la red social antes de subir a la ambulancia.