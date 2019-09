Arcando rumbo al 27 de octubre: “Sabemos que podemos crecer y vamos a trabajar para ese crecimiento”

Puntualmente apunto a la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. “Nosotros planteamos esta necesidad, también la Conferencia Episcopal Argentina por pedido del Papa, y luego se plegaron otros partidos políticos, organizaciones intermedias e inclusive la CGT. Muchos vecinos de la provincia y del país la están pasando mal. La situación es muy crítica en todos los distritos y ha aumentado exponencialmente la cantidad de gente que recurre a los comedores”, dijo.

“El gobierno nacional, a través de los decretos que emitió, perjudica a las provincias. A Tierra del Fuego le reduce 500 millones de pesos, que es la mitad de la masa salarial que paga el gobierno provincial en un mes. Hay muchos ciudadanos de la provincia que no pueden llevar el sustento diario, hay pedidos de vecinos que se los incorporen a un plan social. Estos recortes del gobierno de Macri también perjudica a los municipios, que tienen relación directa con los vecinos, y van a tener una pérdida en la coparticipación”, advirtió.“Nosotros hemos llevado con Lavagna nuestra posición al ministro Lacunza, pero ellos tienen un plan económico que ha perjudicado y nos sigue perjudicando a todos los argentinos. En un día los argentinos perdieron el 27% del poder adquisitivo con la corrida cambiaria después de las PASO. Algunos vivos sabían que era lo que estaba por venir, hicieron grandes negocios el viernes anterior, con la compra de divisas”, cuestionó.

Buen comienzo

En cuanto a las perspectivas, marcó el buen inicio en las PASO. “En la elección local nos fue muy bien, terminamos siendo la cuarta fuerza a nivel provincial, muy cerca de la tercera fuerza y segunda fuerza y con grandes posibilidades de tener más votos el 27 de octubre. Estamos confiados en que vamos a hacer una excelente elección, con posibilidades de escalar los dos puestos que nos faltan para que ingreses diputados nacionales y en mi estamentos entrar a ocupar bancas en el Senado de la Nación”, dijo.

“Ahora tenemos una ventaja, porque la gente vio cómo se distribuían las boletas y que pueden cortar y como hacerlo esto hace que va a haber una variación. En el recuento definitivo se dio la particularidad de los votos nulos, que fueron 5.000, y en más del 558% estaba nuestra boleta. Aparecía la boleta completa del Frente de Todos y la nuestra en el estamento senador y diputado. La gente quería votar a Alberto Fernández, y para senador y diputado querían votarnos a nosotros. Uno ya sabe lo que pasó y sobre eso se va a trabajar. Si esto es así, el piso de votos puede crecer significativamente para alcanzar el objetivo de ocupar bancas en el Congreso de la Nación”, confió.

“Quedamos presos de la polarización que plantearon los medios nacionales y el FMI también incidió en esto. En esta ocasión creo que va a haber un voto más pensante, después de lo que ha pasado del punto de vista económico después de las PASO. Muchos medios de comunicación dicen que el candidato que mejor está para manejar la crisis que tiene Argentina es Roberto Lavagna y eso nos enorgullece, porque es la realidad y pasó en la historia reciente del país crisis económica del 2001. Lavagna estuvo primero con Duhalde y en el primer período de Néstor Kirchner y marcó el lineamiento económico de la Argentina. Sabemos que podemos crecer y vamos a trabajar ese crecimiento, para tratar de llegar a los ciudadanos del país con una alternativa distinta a la polarización”, fijó como meta.

Observó que podrían captar muchos votos que fueron a Cambiemos. “Más del 67% de los argentinos no votó este modelo económico, que es el culpable del desastre que fueron estos años de gestión. Esto va a acercar votos a Lavagna. Yo he charlado con algunos encuestadores y hay un crecimiento de 3 ó 4 puntos. Algunos son votos del oficialismo y otros de distintos candidatos, ya sea Espert o Gómez Centurión”, dijo.

“Me sorprendió mucho el tipo de voto de Espert, que lo votaron muchos chicos que votaban por primera vez inclusive querían ser fiscal de Espert. Yo no podía entenderlo este fenómeno y me mandaron las distintas propuestas que les mandaron a los jóvenes. Esto caló muy hondo en los jóvenes e inclusive no pudieron entrar otros espacios políticos que trabajan mucho con la juventud”, aseguró.

En la provincia “hay 15.000 votos dando vueltas de gente que no se ha expresado por nadie, o anuló su voto, principalmente en los estamentos legislativos. La campaña va a estar apuntada a lo local y tiene que ser austera. Antes que poner grandes carteles, prefiero que esa plata vaya a un comedor o a algún vecino que no la está pasando bien”, planteó.

El voto religioso

Finalmente apuntó al electorado que comparte su ideología. “Yo sigo con mis convicciones, estoy a favor de la vida desde la concepción y muchos vecinos de la provincia lo saben. Más allá de la cuestión política, hay muchos que votan a los candidatos que están a favor de las dos vidas. Fue el caso de Hotton y Gómez Centurión, y es un voto muy particular, porque hay una voz de los argentinos que plantea que, aparte sacar el país adelante, quiere que los candidatos estén a favor de la vida”, concluyó.