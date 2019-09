Ángeles de la Peña y Martina Saso: Continua la polémica por Península Mitre.

Dom 08/09/19.- Ambas son integrantes de la Asociación Ambientalista “Sin azul no hay verde” y llevan a delante el reclamo de declarar a Península Mitre como Parque provincial y Área Protegida ya que su extensión es de 500 mil hectáreas y dentro del predio se encuentra el mayor reservorio de turba de la provincia, unos 1400 kilómetros cuadrados el mayor de captura de carbono del pais.

De la Peña que es abogada señaló que no entiende porque la Legislatura Provincial se toma tanto tiempo para tratar el tema de reserva teniendo en cuenta que ya hace casi dos años que se viene hablando del tema y además por la importancia del tema en cuanto a cuidado del medio ambiente, biodiversidad y arqueología, ya que esa es una de las zonas donde más naufragios ha habido.

La abogada remarcó que no se tomó ninguna decisión y además no se fijo una fecha concreta para su tratamiento en los próximos meses por lo menos. De todas maneras, no habrá presentaciones judiciales a pesar del interés de que despierta en la asociación el hecho de la declaración de la Legislatura, son 300 mil hectáreas de tierra y 200 mil de mar, sería el área protegida mas grande de la Patagonia y que califico como fundamental, con 1400 kilómetros cuadrados de turba uno de los lugares de mayor captura de carbono del país.

Desde la asociación señalan que es incomprensible que se siga demorando el tema teniendo en cuenta que podría beneficiar a Rio Grande y Tolhuín a través del turismo sustentable.

Martina Saso por su parte dijo no estar al tanto de lo que ocurre con el Corredor del Beagle, lo que llamó poderosamente la atención tratándose de una asociación ambientalista que esta velando por el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y los recursos arqueológicos. “En cuanto a Península Mitre hay urgencia en esto y aun así seguimos perdiendo tiempo y es lo que no tenemos, somos cada vez mas habitantes y mas consumimos hay que hacer algo ahora”.